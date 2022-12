¿Un regalo de buenos días? Una tiktoker evidenció el triste desenlace que tuvo la historia de su roomie, cuando su novia le mandó ‘unas fotos’ y él quedó expuesto como infiel.

Todo se le bajó al rommie de la tiktoker, pues este creyó que se trataba de un pack mañanero, hasta que abrió la imágenes y vaya que sí eran fuertes.

Esta es la triste historia de porqué no te debes emocionar -demasiado- cuando ves que tu novia te mandó imágenes; aplica sobre todo si eres infiel.

De un pack mañanero pasó a tener que explicar sus fotos siendo infiel

No, esta vez no se trató de un ‘error de dedo’, pues él infiel no se equivocó al enviar unas fotos evidenciándose, sino que su novia lo cachó y lo timó maravillosamente.

Desde hace algunos años, una práctica común entre las parejas es enviarse packs o fotos sensuales, a cualquier otra del día, con el objetivo de calentar ánimos o tener sexting.

Y esto es lo que pensó el roomie de Andreas Polychronis, quien presumió que a las 9:22 am estaba recibiendo imágenes -que él creía sensuales- de su novia.

Hombre infiel espera un pack mañana, pero se encuentra algo que no le gustó. (@andreaspoly / Tomada de video)

Sin embargo, el subidón de temperatura terminó en un bajón de azúcar, cuando al abrir la conversación se dio cuenta que no era un pack, sino la evidencia de sus acciones de infiel.

Hombre infiel preocupado porque fue descubierto en la traición. (@andreaspoly / Tomada de video)

Según muestra la historia del tiktoker, no se trataban de imágenes candentes, sino de capturas de pantalla de su rommie siendo infiel la noche anterior.

Luego de ello, vino el maravilloso y esperado desenlace para el hombre infiel.

¿Infiel o no? Lo cacharon y todavía se pone a pretextar qué fue lo que pasó

“No es como parece” es lo que seguramente el chico infiel le contestó a su novia cuando vio las fotografías de su infidelidad y luego las trató de justificar.

De pasar a pensar que tendría un pack de su novia, pasó a recibir capturas de pantalla evidenciando su infidelidad, y luego la llamada del terror.

Según como se muestra, el rommie del tiktoker pasó de esperar un pack a llamar a su novia y no para tener una sexo llamada, sino para explicar qué pasó la noche anterior.

El esperado desenlace, fue el chico infiel hablando con su novia, para explicar que las imágenes que le había mandado “no eran lo que parecían”.

¿Se merecerá una tragi-venganza al estilo TikTok por ser infiel?