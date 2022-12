A veces la cosas no salen como las planeas, el mejor ejemplo de eso es el siguiente video, donde un “héroe” tiró a su novia al suelo cuando trataba de ayudarla a bajar de las gradas.

Al parecer nuestro amigo del video y su novia no querían ir a las escaleras más cercana, así que se les ocurrió saltar hacía la parte de abajo; lo cual no salió bada bien.

Primero nuestro héroe se deja caer (porque ni siquiera saltó como tal), sin fijarse que ahí venía un vendedor, al cual le cae encima, para después dar el “costalazo” en el suelo.

No conforme con esto convence a su novia de bajar de la misma manera; supuestamente él la iba a recibir, pero no la carga de manera adecuada y el peso termina tirando a los dos.

Cómo confiar en alguien que se acaba de romper su madre frente a ti? 😂 💥 💥 pic.twitter.com/uzyNS1sq22 — Andele x Pndejo (@Xpndejo) December 1, 2022

Ni el “héroe” ni su novia tenían idea de lo que hacían, según comentarios del video

Como era de esperarse, no faltaron los comentarios al video del héroe y su novia tirados en el suelo.

La gran mayoría se burlaba de ellos, por no saber lo que estaban haciendo, afirmando que es probable que estuvieran bajo los efectos del alcohol, porque no se explican lo que sucedió de otra forma.

Sobretodo señalan la manera en que ambos bajaron de las gradas, pues nunca encontraron la técnica adecuada, uno para cargarla y la otra para dejarse caer.

En el video se puede ver claramente que nuestro amigo no sabe de dónde agarrarla, mientras que ella se avienta por encima del cuerpo de su novio, lo que provoca la cáida épica.

Comentarios al video de la caída épica (Especial)

La novia no debió de confiar luego de que su héroe cayera al piso

Otro comentario recurrente (y que para muchos confirma la teoría de que estaban alcoholizados), es que cómo se puede confiar en alguien que no puede ni siquiera cuidarse a sí mismo.

El video muestra claramente que nuestro héroe no se fija al lanzarse y que no sabe caer, muchos señalan que la novia no debería de tener confianza luego de esto.

Sin embargo, parece que no le importa que su novio casi se haya matado unos segundos antes, pues decide lanzarse hacía él sin ningún problema.

De hecho, al final del video vemos cómo ella misma hace un gesto de que no importa, pues no le pasó nada y lograron su objetivo: bajaron de las gradas.

Comentarios al video de la caída épica (Especial)

Con información de Twitter.