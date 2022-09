Un copiloto grabó el momento en que quedó atrapado durante el sismo del 19 de septiembre y un tsunami en Colima. El video ha dado de que hablar en TikTok.

La usuaria Reyna aguirre compartió el video de su papá, quien se encontraba en una avenida de Colima, mientras grababa un diario de su día, pero de repente observa a la gente corriendo en las calles y se da cuenta del sismo.

Sin embargo, eso no sería todo lo que le esperaba, pues uno de los transeuntes le grita “Tsunami” y de inmediato su papá reaccionó intentando escapar de su coche.

El video finaliza cuando el papá intenta salir del carro, pero su amigo conductor le cierra la puerta en su cara y le dice “¿Pa’ que le cierras?. Sin duda llama la atención en que el momento del sismo haya sido grabado desprevenidamente.

¿Qué pasó con el tsunami en Colima?

El video de @reynaoctavianoaguirre12 no muestra como tal el tsunami que sucedió en Colombia, pero la usuario compartió una segunda parte donde se observa el desastre natural.

El segundo video de TikTok no es suyo, pero fue subido para resolver las dudas de los usuarios quienes se preguntaron si sí ¿Había pasado un tsunami? La usuaria compartió un video de parte de Sismología mexicana, donde se observa el nivel al que agua llegó en su comunidad.

Así la usuaria terminó aclarando dudas acerca del tsunami que sucedió en Colima y el primer video de su papá se ha viralizado en la red social.

¿Qué dicen los usuarios sobre la persona que quedó atrapada durante el sismo y tsunami en Colima?

El TikTok con más de 11 millones de visualizaciones ha generado más de 6 mil 563 comentarios y se ha convertido en uno de los videos más virales dentro de la red social. Sin embargo, para los usuarios el momento ha resultado gracioso.

Los usuarios se han reído debido al final del video donde su papá se quedó atrapado por un momento en medio del sismo y el tsunami en Colima.

“Jajajaja no puedo evitar reírme jajaja”, “Hasta ahí llego la amistad”, “Ay señor pero ojala y se encuentre bien pero si me hizo reír al final”, se lee en los comentarios”, “Ay no, en verdad que me siento tan mal por reírme, pero que bueno que tu papi está bien”, se lee en comentarios.