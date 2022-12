Un niño y un reclamo de un regalo de Santa protagonizaron un video viral de TikTok. El infante acusó de haber visto su presente en el mercado.

El usuario @batdolleand.666 compartió el momento en que su sobrino le dijo a todos sus primos que su regalo lo había visto en el mercado.

La inocencia del niño no ha pasado desapercibida por los usuarios de TikTok, quienes en su mayoría se han reído.

Más de 1 millón de personas han visto el video en la red social y se ha vuelto uno de los videos más populares más populares de la plataforma de noticias.

¿Qué dicen las personas sobre el video de TikTok y el reclamo?

Una gran parte del público en TikTok se ha sentido identificado con la situación del niño.

Más de 200 usuarios han emitido su opinión del video subido a la red social.

“Me pasó con mi hija, una pijama de unicornio pidió y me dice esta huele a Coppel jajajaja que santa paso por su regalo ahí”, “yo le digo a mis hijas q santa pasa por juguetes a las tiendas”.

“De niña no funcionó mi Nenuco pipí y mi papá me llevo a Walmart lo iba cambiar y no había, me dió a elegir otros juguetes y yo ni sospeche nada”.

“El niño con su bolsa de Liverpool y dice que lo vio en el mercado, a él no lo engañan jajaja”, “Yo sí pedía lo que veía”, “ya no se les puede mentir tan facil, jajaja”, escribieron.

Muchos quizás cuando somos niños hemos crecido con esa ilusión de que aquello que vemos es lo que queremos.

Por eso el niño notó algo raro cuando observó que su regalo de navidad era similar a algo que ya había visto.

A más de 108 mil 500 personas les ha gustado el video de TikTok.

Además el video de TikTok ha contado con un gran recibimiento de parte de la comunidad.

Numerosas son las personas que se han reído por el reclamo del niño y está en camino a ser uno de los videos más virales.