En TikTok la pregunta en tendencia es ¿qué significa ser chico mandarina? Aquí te contamos lo que sabemos de este significado que oculta una turbia verdad.

Nuevamente en TikTok está resonando una nueva tendencia, pues ahora todos se preguntan qué es ser un chico mandarina.

A esto según internautas en la red de video cortos explique que chico mandarina es una frase común que es utilizada en Ecuador.

A lo que decir es un chico o hombre mandarina en Ecuador es parte de la jerga en aquel país, significado oculta una no tan turbia verdad.

¿Qué es ser un hombre mandarina? TikTok revela si buscan una novia o una mamá

En TikTok, usuarios de la red de videos cortés están dando respuesta a qué es ser un hombre mandarina.

Ser un hombre mandarina proviene de una frase ecuatoriana, que se refiere a un hombre que hace lo que su mujer le dice o hace todo lo que le “manda” a hacer, de aquí que se utilice mandarina.

Al español en México, ser un hombre mandarina podría ser igual a ser un mandilón, frase que al igual se utiliza para aquellos varones que obedecen a sus parejas en todo.

A esto en TikTok, la usuaria identificada como @solxju, quien es ecuatoriana explica lo que es ser un hombre mandarina, por lo que con ejemplos como “lava los traste, el hombre lo hace” da significado a esta frase.

Asimismo, la usuaria de TikTok explica que el chico mandarina es simplemente así, sin ninguna brujería o algo parecido.

¿Qué es ser una mujer mandarina? TikTok no parece tener respuesta

Al dar significado a que es un hombre mandarina, muchos también se preguntas su contraparte lo que sería ser una mujer mandarina, sin embargo TikTok no parece tener respuesta.

Debido a que mujer mandarina no es una frase que se utilice, pese a esto, entre algunos usuarios dicen que esto no significa que no existan.

Pues al igual que los hombres mandarinas hay mujeres mandarinas, por lo que podría entender que sería al igual que los varones, todas aquellas féminas que hacen lo que les diga.