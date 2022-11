A través de TikTok se viralizó el video de humor de una mujer mayor, quien humilló a su amiga con su rutina extrema de ejercicios.

La usuaria @blanca83official compartió un video donde se observa a una abuelita haciendo ejercicio, pero al parecer ella termina humillando hasta a los más jóvenes.

“No me descabrajo” dice la tierna abuelita al momento de demostrar su fuerza ante la cámara y el video ha dejado en claro a la ganadora.

En TikTok el video ha provocado más de 6.5 millones de risas y demuestra una fuerza tremenda de las viejas generaciones.

¿Qué dicen los usuarios sobre la rutina extrema de ejercicios de la abuelita?

Los comentarios de risas abundan dentro del video de TikTok, pero no ha dejado de ser un blanco de diversos comentarios sarcásticos, entre los que se leen.

“Si no la interrumpen se va directo a las olimpiadas”, “Que flexibilidad la de Manena”, “A mi me duele todo y ella me da cátedra hermosa”, “A ella no le dolió nadita”, se lee en los comentarios.

Por otro lado hubo quienes aplaudieron por su rutina extrema de ejercicios y dijeron que es obvio que las abuelita les ganaría.

“Definitivamente cuando las personas están en constante ejercicio la edad no les impide me pasó una vez a mi”, “La señora puede más q yo”, “Si seré JAJJAJA”, escribieron en los comentarios.

No hay duda que la abuelita podría humillar hasta a los mejores becarios en turno y sin hacer su mínimo esfuerzo.

El video de TikTok reúne más de 406 mil 400 mil Me gusta y más de 2 mil 783 comentarios. Además miles de personas se han reído a carcajadas con el video.

La cuenta de @blanca83official se dedica a compartir diversos videos de humor y ahí podrás encontrar cientos de contenidos.

Su cuenta de TikTok reúne más de 130 mil seguidores y cuenta con más de 3.4 millones de Me gusta.