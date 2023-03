En TikTok un usuario mostró como hasta el cajero lo despreció por no tener saldo en su tarjeta de débito.

Sin embargo, en lugar de recibir apoyo en la plataforma, TikTok se burló de él hasta que se hizo viral.

Pues en menos de un día, el video del usuario siendo depreciado por cajero automático obtuvo poco menos de dos millones de reproducciones.

El cajero, de acuerdo con algunos comentarios se encontraría en Santiago, Chile; sin embargo, el usuario no brindó información al respecto.

El cajero le desprecia por no tener saldo (captura de pantalla / gnzvlx TikTok @gnzvlx )

En TikTok, el usuario identificado como gnzvlx -@gnzvlx en la plataforma- compartió un video mostrando como fue despreciado por un cajero automático.

De acuerdo con el creador del video de Santiago, Chile, la máquina de la cual se omite su banco, lo despreció debido a que no tenía saldo.

Y es que en el TikTok se ve como el cajero automático le avienta la tarjeta luego de que consultara su saldo en quincena.

Su tarjeta, luego de ser expulsada de manera violenta, terminó en el suelo mojado por lo que el usuario solo le pidió respeto.

“Ya se que no tengo saldo, pero no me trates así”

gnzvlx, @gnzvlx