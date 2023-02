En la red social TikTok, se ha hecho viral un video en donde una foto familiar sale mal con el abuelo pateado en el suelo desatando la risa de Internet.

Este clip lo compartió la usuaria de TikTok @ireffff, quien participó en la foto familiar y captó toda la situación que terminó con su abuelo en el piso.

Cabe señalar que dicho TikTok, ha sido visto hasta el momento por más de 4.4 millones de usuarios en la app de video cortos.

Foto familiar sale mal y termina con el abuelo pateado (@ireffff / TikTok)

Foto familiar se sale de control y termina con el abuelo pateado; ya es viral en TikTok

En el mencionado TikTok del abuelo que terminó en el piso, se aprecia en un primer momento, cómo una familia se organiza para tomarse una foto juntos.

La intención de estas personas es inmortalizar el momento brincando todos al mismo tiempo y alzando los brazos.

No obstante, momentos previos antes de la tragedia todo sucede en el TikTok, pasa una moto, no se ponen de acuerdo y se escucha que el abuelo decide no saltar para la fotografía.

En las imágenes se observa que cuando la familia decide saltar para la foto, el movimiento hace que una de las jóvenes tire al abuelo que por más que trata de mantener el equilibrio no puede.

Dicha situación provocó el grito de todos los familiares e incluso uno de los más pequeños dice ante la caída “No, abuelo, no te mueras”.

En un segundo video de TikTok, la responsable de la publicación mostró cómo terminó su abuelo, luego de la fallida foto familiar y la pregunta de los cibernautas sobre qué había paso después.

La grabación deja en evidencia que, afortunadamente, la caída del abuelo no pasó a mayores y solo quedó en risas por todo lo acontecido.

Usuarios en TikTok se divierten al video de la foto familiar que acabó mal y con el abuelo pateado

La comunidad de TikTok no para de reír con el video de la foto familiar que salió mal luego de que el abuelo fuera aventado.

Los cibernautas destacaron los comentarios de la familia, ya que se les hizo divertido la manera en que sucedió toda la anécdota.

Reacciones a la foto familiar que sale mal y termina con el abuelo pateado (@ireffff / TikTok)

De igual manera, muchos usuarios, mas allá de las risas, se mostraron preocupados por si no le había pasado al abuelo.