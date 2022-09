En la red social TikTok, se ha viralizado el video donde se muestra cómo festejan cumpleaños de una abuelita y regalan aguacates en lugar de dulces.

La curiosas imágenes fueron captadas por la usuaria identificada con el nombre de Nisi Halem (@halemmmm), quien exhibió lo que dan en las fiestas que se organizan en su casa.

El video de TikTok, que apenas dura unos segundos, deja ver la manera en que una familia se encuentra reunida celebrando el cumpleaños de una abuelita.

Todo bien hasta ahí, no obstante, lo singular de las imágenes es que en ella se aprecia que un par de niñas se forman frente a una señora que tiene un costal de aguacates.

Regalan aguacates en vez de dulces en fiesta de cumpleaños de una abuelita (@halemmmm / TikTok)

Las pequeñas reciben los aguacates como si se tratara de una bolsa llena de dulces, los cuales se suelen regalar comúnmente en los cumpleaños.

De acuerdo con la prescripción del TikTok, a cada familia que acudió a la fiesta de la abuelita, se le dieron unos cuantos aguacates.

Este clip de TikTok cuenta ya con más de 109 mil reproducciones, 9513 likes y más de 200 comentarios de usuarios que se les hace divertido ver cómo reciben aguacates en vez de dulces.

Festejan cumpleaños de la abuelita y regalan aguacates en lugar de dulces; usuarios de TikTok reaccionan

La comunidad de TikTok que vio el video de cómo obsequian aguacates en lugar de dulces en una fiesta de cumpleaños, ya dejó su opinión al respecto de esta publicación.

Muchos siguieron la ya clásica burla de que solo los que compran aguacates son personas ricas, ya que la inflación lo ha encarecido tanto que no cualquiera puede darse el lujo de consumirlo.

En ese sentido, los comentarios fueron creativos para reírse del video de TikTok.

Reacciones a la fiesta de cumpleaños de una abuelita donde regalan aguacates en vez de dulces (@halemmmm / TikTok)

“El rico humillando al pobre”, “Lujos... la que puede puede”, “Uy, y esos millonarios donde están para que me inviten a un cumple” o “Con el precio que esta el aguacate es el mejor regalo ¿por qué no me invitaron?”

Son alguno de las cosas que pueden leerse en la caja de comentarios del TikTok que cientos de personas han compartido.