Una usuaria encontró el anuario de su mamá y tras hojear unas páginas averiguó que Jeffrey Dahmer aparecía en varias fotos. El perturbador descubrimiento fue compartido en TikTok.

La usuaria @jdnhyhd compartió un video del anuario de su mamá en 1978, sin embargo, no esperaba encontrarse a Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el Caníbal de Milwaukee, dentro de las fotos.

El hallazgo ha impresionado a una gran cantidad de usuarios en TikTok, quienes al parecer están asustados por conocer a uno de los asesinos seriales más populares, debido al creciente éxito de la serie Dahmer, donde Evan Peters interpreta al asesino.

El anuario de su madre pertenece a su época de secundaria de 1978, antes de que Jeff se iniciara como asesino.

¿Qué dicen los usuarios sobre el anuario donde aparece Jeffrey Dahmer?

Varios que han visto la serie que recrea la historia real de Jeffrey Dahmer ahora tienen temor por encontrarse una persona así.

En los comentarios los usuarios han expresado su miedo por el perturbador encuentro del asesino en el anuario de la mamá y algunos hasta han mencionado lo que sentirían si ellos encontraran al Monstruo de Milwaukee en las fotos de sus papás.

“Lo veo y me muero”, “Imagínate decir que fuiste compañero de Jeff Dahmer”, “Yo también me compraría el álbum, sólo por curiosidad”, “NO PUEDE SER”, “Oh por dios”, “AY NO, COMO ASÍ”, “No puede ser”, “Omg nooo”, escribieron en los comentarios.

A algunos otros no les ha sorprendido que Jeffrey Dahmer haya aparecido en el anuario y afirman que antes de convertirse en asesino serial fue una persona completamente normal.

“a gente que esta tan sorprendida en los comentarios se pensaban que Jeffrey se había comprado un colegio para estudiar él solo”, “A ver literalmente fue a un colegio y al instituto y a la universidad en alguna clase tenía que salir”, se lee en comentarios.

¿En qué preparatoria estudió Jeffrey Dahmer?

De acuerdo con lo visto en la serie de Netflix, Jeffrey Dahmer estudió en la escuela secundaria “Revere High School”, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos.

De acuerdo con diversas entrevistas de los compañeros que estudiaron con el asesino serial, señalan que Jeff tenía una personalidad divertida y jugó varias bromas en su adolescencia e incluso en la serie se nos muestra esta personalidad juguetona que tuvo.