La gente que visitó el Festival de Flores y Jardines en Polanco destruyeron los adornos que estaban de las calles. Al parecer lo hicieron para tener un recuerdo en su casa. El momento fue difundido en TikTok.

En el video de TikTok se observa a diversas personas retirando las flores que adornaban las calles de Avenida Presidente Masaryk. Todos abarrotaron y se subieron para quitarlos.

En los comentarios la gente criticó la acción de parte del público involucrado, pues hubo hasta niños que estuvieron dispuestos a tomar aunque sea una flor.

La gente que observó el video del Festival de Flores y Jardines en Polanco reaccionó con enojo ante las personas que destruyeron los adornos.

¿La gente que destruyo los adornos del Festival de Flores y Jardines en Polanco son “Gatos”?

En los comentarios las personas han realizado diversos comentarios clasistas y racistas hacía las personas que realizaron esta acción en Av. Masaryk.

Al parecer la gente se ofendió porque varias personas de ahí se les notó la “Falta de educación” y se aprovecharon del Festival de Flores y Jardines en Polanco.

Entre los comentarios clasistas destacaron escrito cosas que denostaban a las personas y incluso hubo quienes se atrevieron a tacharlos y denigrarlos a través de los comentarios

“Dime que eres de Neza sin decir que eres de neza”, “Las etiquetas se ponen solas”, “Es que como no quieren que uno sea clasista con esto”, “Les dije a mis primos de ecatepec y neza que no fueran”, “Lo que es no salir”, se lee en los comentarios de TikTok.

Se difunde otra versión de los que destruyeron los adornos del Festival de Flores y Jardines en Polanco

Gracias a un segundo video esta vez desde el perfil de @torresteandovlogs nos comparte que hubo todo tipo de gente que se robaron los adornos del Festival de Flores y Jardines en Polanco.

Al parecer también hubo hasta señoras en traje, quienes no dejaron ni la red de plantas y algunos afirman que hasta se obligo a que las empleadas domésticas robaran las flores.

“Yo ayer fui y gente neta de dinero lo estaba haciendo hasta traían a las nanas con las flores. o esos no los van a mencionar”, “Son los mismos que viven ellos ya saben como tener mas sin pagar”, escribieron en los comentarios de TikTok.