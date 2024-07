Una mujer cachó a su esposo infiel con la amante en la playa y así enfrentó a los descarados. Aquí el video.

En la red social TikTok, se ha viralizado el clip de una mujer que descubrió a su pareja muy tranquilo con su amante disfrutando de un día en la playa.

Por lo que no tuvo más remedio enfrentar al hombre por actuar de forma tan descarada.

En unos cuantos días, dicha publicación ha recibido millones de visualizaciones y ha indignado a los usuarios.

Cacha a su esposo infiel con la amante en la playa y así enfrentó a los descarados (@kellysophiaava /TikTok)

En TikTok, la usuaria identificada con el nombre de Kelly (@kellysophiaava) compartió un video exhibiendo a su esposo infiel con la amante.

Las imágenes muestran la manera en que su pareja se encontraba tomando el sol a la orilla del mar con su otra mujer y hasta acompañado del perro.

Grabando con su celular, Kelly llega hasta donde está su esposo y amante para confrontarlos.

A los dos, esta mujer recrimina sus acciones y señala que tiene una bebé pequeña y que también está embarazada.

Pese a esto, ellos no hacen nada, se muestran indiferentes y no tienen más remedio que salir huyendo del lugar ante los reclamos.

En otro video, se aprecia la forma en que esta mujer decide seguir a la pareja de amantes y reclamar con al esposo con quien llevaba 15 años de matrimonio.

De acuerdo con el testimonio de Kelly, los hechos ocurrieron en abril 2023 y desde entonces ha querido divorciarse.

No obstante, un tribunal de su ciudad ha retrasado los trámites. La propia usuaria detalla que no ha dejado que su esposo vea a sus hijas, ya que no ha pagado la manutención desde 2023.

Incluso señala que su ex pareja tiene múltiples cargos por acoso y hostigamiento.

Usuarios reaccionan al video de mujer que encuentra a esposo infiel con la amante en la playa

La comunidad de TikTok ha tenido todo tipo de reacciones al video de la mujer que confronta a su esposo infiel y amante que estaba muy tranquilos en la playa.

Muchos reprueban el cinismo de ambos ante los reclamos de la dolida esposa.

Incluso hay quien no puede creer la traición del hombre quien decidió tener una pareja pese a que su esposa estaba embarazada.

