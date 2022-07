Una mujer cachó a su esposo infiel “de paseo” con la amante, desatando una pelea a golpes y jalones.

A través de Twitter se compartió el video del encuentro entre la esposa y la amante, que terminó en una discusión en medio de los hijos de la pareja.

“¿Qué haces aquí, perro? Maldito infiel”, se escucha decir a la mujer como reclamo a su esposo.

Le avisan que su esposo es infiel y corre a enfrentarlo

Una mujer cachó a su esposo de infiel gracias al ‘aviso’ de sus amigas, quienes vieron al susodicho “de paseo” con la amante.

La pelea entre la esposa y la amante ocurrió en pleno estacionamiento de Walmart, mientras los hijos de la pareja presenciaban la escena .

“Me vales madre y esta p*nche perra también”, reclama la mujer.

Esposa descubre infidelidad (@videosimpactan2 / Twitter)

El hilo de Twitter explica cómo fue descubierta la infidelidad.

Y es que, aunque la esposa ya lo sospechaba, no tenía pruebas de que él la engañaba con otra.

“¿Está tu marido contigo? Jajaja vi uno igualito pero con una vieja en Walmart”, se lee en el mensaje que dio aviso.

Mensaje sobre infidelidad del esposo (@videosimpactan2 / Twitter)

El esposo y la amante estaban en el estacionamiento de la tienda cuando, por detrás, la mujer jala del cabello a la otra .

Entre insultos y jalones, la infidelidad del esposo queda al descubierto y él no sabe ni qué hacer.

“Vero, yo nunca te voy a hacer nada”, se escucha decir a la amante.

Mientras la esposa le da rodillazos a la amante en la cara , el hombre trata de tranquilizar la pelea y aleja a sus hijos.

“Ya cálmate, mija”, le dice.

Pelea esposa y amante (@videosimpactan2 / Twitter)

Se pelea con la amante a golpes y jalones; esposo infiel la defiende

Una mujer enfrentó a la amante de su esposo a golpes, en medio de las súplicas del infiel por soltarla.

Como si la situación no fuera de por sí my tensa, el esposo infiel defendió a la amante de los golpes y no respondió a ninguno de los reclamos.

“¿Todavía la defiendes, perro? Todavía estabas en la casa conmigo (...) y te llevaste el dinero.” Esposa

El video de la pelea por el “maldito infiel” atestigua cómo los hijos trataron de llevarse a la mujer del lugar: “ya déjala, mamá; no es su culpa”, le dicen a gritos.

No obstante, ella se negaba a soltar a la amante y pedía que una patrulla llegara por el infiel.