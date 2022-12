En la red social TikTok, se ha viralizado un video en el que unos jóvenes buscan entre la basura después de un concierto y lo que encontraron dejó sorprendidos a muchos.

Fue a través de la cuenta @linayson de TikTok, donde se dieron a conocer los objetos que suelen olvidar las personas tras un evento musical.

Cómo sabemos es muy común que entre el ajetreo de un concierto los asistentes pueden extraviar sus pertenencias .

Por tal motivo, una pareja decidió quedarse hasta el fin de un concierto para documentar lo que iban encontrado entre basura y vasos de plástico.

Buscan objetos de valor entre la basura de un concierto (@linayson / TikTok)

De acuerdo las imágenes capturadas en el TikTok, lo primero que encontraron fue:

Lentes de sol

Dona para el cabello

Un envoltura de condón

Fundas para el celular

Plantillas de zapatos

Un calcetín

Botellas de vidrio de Bacardí

Una de las cosas más

Vapes

Una mascada

Según se relata en el video de TikTok, los vapes o vaporizadores son de las cosas que más suelen olvidar las personas.

Vape encontrado en un concierto (@linayson / TikTok)

Sin embargo, una de las cosas más sorpresivas que encontraron en su búsqueda fueron las botellas de vidrio de Bacardí, ya que se supone esas están prohibidas en los conciertos.

Botella de Bacardí encontrada en un concierto (@linayson / TikTok)

El TikTok concluye con los jóvenes comentando que todo lo que encontraron lo dejaron en una mesa y que no se lo llevaron.

Hasta el momento, ese clip de TikTok ya fue visto por 1.8 millones de personas y cuenta con más de 70 mil likes en la publicación.

Buscan entre la basura después de un concierto y provocan reacciones en TikTok

Los cibernautas de TikTok que vieron el clip de una pareja que se dedica a buscar objetos de valor entre la basura que queda en los conciertos tuvieron diversas opiniones.

Hubo quien aseguró que también se ha llegado a encontrar cosas bastantes extrañas. En ese sentido, los usuarios escribieron en la caja de comentarios algunas de sus anécdotas y hallazgos.

“Una vez me encontré una botella de Bacardí llena jaja”, “Yo una vez me encontré un iPhone 12 en una bolsa … de un pantalón” y “Yo una vez me encontré una cartera pero ya le habían sacado toda la lana”.