Una mujer lleva a un hombre muerto al banco para sacar un préstamo de casi 60 mil pesos; fue detenida por la policía.

En redes sociales se hizo viral el video de una mujer que llevó a un hombre muerto al banco con el fin de sacar un préstamo de 17 mil reales, es decir 54 mil 995 pesos.

Sin embargo, al darse cuenta los empleados del banco, alertaron a la Policía quien terminó deteniendo a la mujer que llevaba al hombre muerto.

El hombre muerto que llevaba la mujer era su familiar

El pasado 16 de abril se dio a conocer que una mujer identificada como Érika de Souza Vieira, fue detenida por la Policía Civil de Río de Janeiro, Brasil.

Pues la Policía fue reportada por el personal de un banco luego de que la mujer llevara a un hombre muerto para solicitar un préstamo de casi 60 mil pesos.

Tal y como se dio a conocer después, el hombre muerto era en realidad su tío de 68 años de edad, y en el video puede verse cómo la mujer intenta que el cadáver de su familiar firme unos papeles.

En las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, se puede ver cómo la mujer lleva a su tío en muerto en silla de ruedas, pero los empleados del banco desconfiando de la salud del hombre, empezaron a grabar la escena.

En el video la mujer simula una conversación con el hombre muerto e intenta que sostenga, sin éxito, la pluma: “Si no firmas, no hay manera, yo no puedo firmar por ti”.

Los empleados le preguntan a la mujer que llevaba al hombre muerto si es que se encontraba bien de salud: “No dice nada, es así. Tío, ¿quieres volver a ir al UPA?”.

El responsable del caso reveló que cuando la mujer llegó al banco para solicitar el préstamo, el hombre ya llevaba un tiempo muerto.

“Allí intentó simular que él solicitaba un préstamo que ya había sido otorgado. Sin embargo, la gente del banco pensó que estaba enfermo y que no se sentía bien. El médico del SAMU, al llegar al lugar, constató que había fallecido, al parecer hacía unas horas. En otras palabras, ya entró muerto al banco”. Fabio Luiz da Silva Souza, responsable del caso

Una mujer fue con un hombre de 68 años que llevaba unas horas fallecido a pedir un préstamo de 17.000 reales en Bangu, Zona Oeste de Rio de Janeiro. pic.twitter.com/tZ57frscsD — Poirot (@Argenpoirot) April 17, 2024

La mujer que llevó a un hombre muerto para pedir un préstamo está siendo interrogada

Las imágenes de una mujer que llevó a un hombre muerto para pedir un préstamo a un banco de Río de Janeiro, ha sido detenida y está siendo interrogada.

Pues después de intentar sacar un préstamo de casi 60 mil pesos presentando a un hombre muerto en silla de ruedas, fue detenida por la Policía.

De igual manera, las autoridades aseguraron que la mujer será acusada de tentativa de hurto con fraude y difamación de cadáver.

Mientras tanto, el cuerpo será examinado por el Instituto Médico Legal (IML) al fin de determinar ls circunstancias de su muerte.

Una mujer lleva a un hombre muerto para solicitar un préstamo del banco (Especial)

Con información de CNN.