Un número que aparece en Don’t Look Up lleva a una línea hot, los cibernautas lo confirmaron a través de Twitter.

Sin duda, la película Don’t Look Up fue uno de los estrenos más exitosos de Netflix durante el 2021.

Y es que Don’t Look Up atrapó a todo el mundo con su historia apocalíptica que, además, incluye momentos de drama y humor.

A casi dos semanas de su estreno, los fanáticos de Don’t Look Up se han dedicado a analizar minuciosamente las escenas de la película.

Algunos usuarios de la plataforma streaming descubrieron que un número que aparece en Don’t Look Up es real y lleva a una línea hot .

A continuación te contamos todos los detalles de la línea hot que aparece en Don’t Look Up.

Películas Netflix: Escena de ‘Don’t Look Up’ (Netflix / YouTube)

Don’t Look Up: Número que aparece en la película lleva a una línea hot

Don’t Look Up es una película de Netflix protagonizada por por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

La película cuenta la historia de dos científicos que descubren un cometa que está a punto de chocar con la tierra.

A pesar de recurrir a todas las autoridades y medios de comunicación, la gente no cree en este hecho y decide ignorar a los científicos.

Sin embargo, con el paso del tiempo la sociedad comienza a creer en el cometa destructor de planetas y todo se vuelve un caos.

DON'T LOOK UP, LEONARDO DICAPRIO as DR. RANDALL MINDY. Cr. NIKO TAVERNISE/NETFLIX © 2021 (NIKO TAVERNISE/NETFLIX)

En una escena, el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) ofrece el número telefónico 1-800-532-4500 , línea que brindaría apoyo psicológico.

Por supuesto, algunos usuarios de Netflix no dudaron ni un segundo en marcar al número y encontraron que era real.

Pero no solo eso, el número que aparece en Don’t Look Up lleva a una línea hot y este descubrimiento se compartió en Twitter.

This phone number was in #DontLookUp and it appears to be a sex line. WTF @netflix ? pic.twitter.com/fbqsLMOPMa — Tim Tyrrell (@TimTyrrellNY) December 28, 2021

Don’t Look Up: Número que aparece en la película lleva a una línea hot; así reaccionaron en redes sociales

Don’t Look Up, película dirigida y escrita por Adam McKay, contiene el número telefónico de una línea hot.

Se trata del servicio ‘ Hot Singles ’, ubicado en Estados Unidos.

“Chicos, las mujeres calientes están esperando para hablar con ustedes, pulsen 1 ahora. Señoritas, para hablar gratis con chicos interesantes y excitantes, pulsen 2 para conectarse gratis ahora” Voz de la línea hot que aparece en Don't Look Up

A través de Twitter, los fanáticos de Don’t Look Up compartieron el descubrimiento y, en poco tiempo, el tema se hizo viral.

Número que aparece en Don’t Look Up lleva a una línea hot (@tweetldee - Twitter)

“WTF, Netflix?”, “El número que aparece en Don’t Look Up lleva a una línea hot, es tan gracioso”, destacaron algunos cibernautas.

“BASH/FEMA es en realidad una línea hot, jajaja”, “La línea hot de Don’t Look Up cobra 82 pesos el minuto, no me pregunte cómo lo sé”, se lee en Twitter.