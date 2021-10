Un mono viajó 22 kilómetros en autobús para vengarse de sus captores en una aldea de la India.

Desde antes de ser capturado, el mono ya tenía fama de ladrón de comida y objetos de valor , pero en un inicio ninguno de los pobladores le dio la mayor importancia.

Sin embargo, cuando en poco tiempo se convirtió en una verdadera pesadilla, y es que el mono comenzó a rondar una escuela asustando a los niños .

“El mono loco me seguía a todas partes. Me mordió tan fuerte que el médico me dijo que las heridas tardarían al menos un mes en curarse” Vecino de la aldea.

Fue entonces cuando el Departamento Forestal llegó hasta la zona para capturar al mono, pero no contaban con su habilidad tan extraordinaria de escabullirse.

Fueron necesarias 30 personas para atrapar al mono travieso, que antes de ser capturado mordió profundamente a un hombre y arrancó piezas a su auto.

“No puedo conducir el auto con el que me gano la vida. Además, ese día no volví a casa por miedo a que el mono me siguiera. Tengo niños pequeños en casa. ¿Y si los ataca?”, comentó la víctima.

Mono (Pixabay)

Mono regresa a aldea para vengarse de sus captores

Un mono fue capturado y trasladado hasta un bosque con 22 kilómetros de distancia de una aldea ubicada en la India, donde ya se había convertido en un desastre.

Sabiéndolo lejos, los pobladores retomaron su rutina con tranquilidad, hasta que sorpresivamente el mono volvió para cobrar venganza.

Al parecer, el mono había trepado a la parte trasera de un autobús, donde viajó 22 kilómetros de distancia hasta llegar a la aldea donde lo habían capturado.

“Cuando me enteré de que el mono había vuelto al pueblo sentí un escalofrío” Vecino de la aldea.

De nuevo, el temor de los vecinos volvió pero multiplicado por tres, sobre todo, el señor al que el mono mordió profundamente ahora dice sentir escalofríos.

“ No he salido de mi escondite. Sé que es el mismo mono porque todos vimos una marca en su oreja la última vez y mi amigo dijo que los aldeanos la notaron”, contó el hombre.

Sin embargo, tras el regreso del mono el Departamento Forestal volvió a la zona y logró capturarlo para conducirlo hasta una zona más alejada de Kottigehara.