Una usuaria se comió lo que dejó de sobras de comida la gente que asiste al cine y los usuarios la nombraron la “Tacaña extrema”. El momento he viralizado en la plataforma de TikTok.

“Veamos que dejaron los de a lado”, menciona la usuaria fergieeshady, quien compartió un video donde se muestran las sobras de comida que dejan los asistentes al cine. El video en un principio muestra los alimentos.

Pero más adelante se deja ver cómo la usuaria toma:

Una crepa

Un refresco

Una hamburguesa sin morder

Los usuarios han quedado sorprendidos por lo acción que realizó en el cine y algunos usuarios la apoyaron en los comentarios.

¿Qué dicen los usuarios de la “Tacaña extrema”?

No hay duda que comer sobras de comida del cine ha llamado la atención de más de 2.3 millones de usuarios de TikTok.

El video ha sido comentado por más de mil 195 usuarios, quienes han aceptado que ellos si estuvieran en sus zapatos harían lo mismo.

“Qué coraje quien pagó por eso. Pero la neta yo sí aceptaría la ofrenda jajaja”, “nah la nets yo si me lo llevaba”, “la neta sí lo haría”, “Jajajajaja no digo nada porque claramente puedo ser yo”, “sí soy jajaja”, “Yo también lo haría 100%”, escribieron en los comentarios.

Comentarios (Captura de pantalla)

Algunos otros han mencionado la razón de porque dejaron la crepa completa en el cine y han abierto debate en los comentarios.

“Alguien peleó en el cine y no quiso comer”, “Estoy seguro que no fueron ni a comer o ver la película”, “Estoy seguro que solo fueron al sanitario”, “Una de dos, o pelearon mientras veían la película o ….😏 You now!”, se lee en comentarios.

La “Tacaña extrema”, se hizo viral en TikTok.

La creadora del video fergieeshady ha aclarado que es un video de humor gracias a los hashtags etiquetados en el video donde se lee #humor.

Sin embargo, la acción grabada en el cine sigue viralizándose en la red social de TikTok y sigue acumulando visitas de diversas personas en redes sociales.

Hasta el momento la usuaria no ha publicado un nuevo video que aclare si se comió los alimentos, pero varios dudan de la veracidad del video.