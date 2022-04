TikTok: Encuentran supermercado que luce de los años 80

El video de TikTok del supermercado que luce de los años 80 fue compartido por el usuario ‘vicvaporrub’.

El extraño supermercado transporta a una época simple donde tomar ‘Pepsi’, era cool.

En las imágenes se pueden observar que la tienda conserva elementos clásicos como sus refrigeradores y estantes.

Sin duda el video de ‘TikTok’ de ‘vicvaporrub’, cuenta con cierto aire nostálgico, que nos transporta a una época simple donde los celulares ni las redes sociales existían: los años 80.

Además el ‘TikTok’, combina la nostalgia con la canción ‘Everybody Wants to Rule the World’, interpretada por el dúo Tears for Fears.

Sin duda el video resulta un viaje nostálgico a los años 80. Un año donde el rey del pop, Michael Jackson, dominaba las ventas el el mundo y los pantalones bombachos eran la moda.

¿Por qué tanta nostalgia por los años 80?

Sin duda para los millennials les atrae esta época porque actualmente se vive y vende del pasado.

En años recientes compañías como ‘Nintendo’, aprovecharon la nostalgia para volver a vender nuevas versiones de sus consolas clásicas como el: ‘Nintendo Entertainment System’.

En México la música de Timbiriche ha logrado trascender al punto que la agrupación se ha vuelto a reunir después de 35 años.

Otra razón por la que los jóvenes se sienten atraídos los años 80 es que los publicistas han sabido usar la nostalgia como gancho para atraer a los adultos a comprar juguetes clásicos.

Algo que resulta atractivo también son la cantidad de películas taquilleras o Blockbusters, que se produjeron durante los años 80, pues todavía se transmiten y se resisten al pasar del tiempo:

En los años 80 clásicos de la gran pantalla se proyectaban en los cines de Estados Unidos en México, tales como:

El imperio contraataca

Indiana Jones: En busca del arca perdida

Volver al futuro (Back to the future)

El resplandor (The Shinning)

Blade Runner

Jungla de Cristal

Terminator

Tan nostálgico y rentable resultan los años 80 que Hollywood ha jugado con estos factores para realizar reboots como ‘Ghostbusters: Afterlife’.

Filmes como Duna (Dune), han vuelto a la actualidad con un “borrón y cuenta nueva”, con nostalgia y nuevos efectos especiales que los han hecho destacar en los premios oscar 2022.

'Ghostbusters: Afterlife', reboot de 'Ghostbusters' (Sony)

La nostalgia de los 80 atrae a nuevos públicos que quieren volver a una época más simple.