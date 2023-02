Se sintió hasta el alma; Nick Sirianni, el entrenador de los Philadelphia Eagles, soltó tremendos lagrimones en el Super Bowl LVII y ya dejó memes melancólicos.

Chris Stapleton -de 44 años de edad- fue el encargado de cantar el himno de Estados Unidos en el Super Bowl LVII y aún como mexicanos, nos llegó gracias a la lágrimas de Sirianni.

Este sentimiento no logró sacarlo ni Vicente Fernández, así que te dejamos los mejores memes de aquellos creativos que ya hicieron de las suyas.

Tú te enojas porque tu novia canta las de Jenni Rivera con harto sentimiento y el entrenador de los Philadelphia Eagles soltó tremendos lágrimas en el Super Bowl LVII.

Debemos reconocerlo, el señor Philadelphia Eagles se ganó un protagónico para una novela tragiquísima, con las lágrimas que soltó al oír el himno de Estados Unidos.

Y claramente no pudieron faltar los memes porque no solo fue una lágrimas, sino varias, mismas que dejó brotar como agua saliendo de la calle, pues ¡pa que callarlo!

Ahora, demos gracias a Chris Stapleton, pues él fue quien interpretó el himno de Estados Unidos en el Super Bowl LVII y por él, tenemos señores memes llorones.

Acá los mejores memes que dejaron las lágrimas del entrenador de Philadelphia Eagles, tal cómo tu cantando “Sálvame” (lo sabemos).

Aún no superamos a Ticketmaster y acá el ejemplo, “Yo cuando no consigo boletos en el primer día de la preventa”.

Y claramente, algunos se sintieron representaron por Sirianni, mientras Rihanna cantaba “Rude Boy”, en el medio tiempo de Super Bowl LVII.

Asimismo, muchos se vieron identificados con el entrenador de Philadelphia Eagles viendo a su banda favorita o el capítulo final de su serie favorita.

“Yo al final de Last Of Us HBO episodios 3 y 5″.

