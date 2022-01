Su camioneta no arrancaba y encuentran a tlacuache viviendo ahí; los bomberos tuvieron que asistir al rescate del animal.

El tlacuache llevaba viviendo en la camioneta alrededor de una semana y mordió los cables de la camioneta, motivo por el cual esta no incendia.

Después de que el tlacuache fue rescatado quedó en manos de la PROFEPA, organización que lo liberó en una reserva de San Luis Potosí.

A través de su cuenta en Twitter, el usuario @MeninoLambrini2 contó la historia de cómo encontraron a un tlacuache viviendo en la camioneta de su tía.

Esta historia del tlacuache rápidamente se hizo viral ya que los bomberos tuvieron que desarmar el vehículo para sacar al tlacuache.

Y aunque el usuario aseguró que él no se encontraba presente pudo rescatar las imágenes del tlacuache lleno de aceite y siendo bañado.

Los hechos ocurrieron en San Luis Potosí cuando la tía del usuario llevó su camioneta al mecánico para ver porque este no encendía; en ese momento vieron al tlacuache

Al principio relataron que el tlacuache fue confundido con una rata, pero al darse cuenta de que se trataba de una especie en peligro de extinción decidieron llamar a los bomberos.

Y es que de acuerdo con algunas declaraciones de los vecinos, el tlacuache habría estado viviendo en la camioneta desde hace varias semanas, por lo que tendría hecho su nido.

Por lo que para sacar al tlacuache de la camioneta se tuvo que desarmar una parte del vehículo; pese a las complicaciones, el animal fue rescatado sin ningún daño.

“La camioneta de mi tía no servía, llamó al mecánico, el mecánico no supo por qué la camioneta no encendía, encontraron a un tlacuache, llamaron a los bomberos, desarmaron la camioneta, sacaron al tlacuache.”

@MeninoLambrini