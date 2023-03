La “novela sonidera” sigue dando de qué hablar y esta vez Sonido Pirata explica porqué ignoró a Medio Metro original en pleno evento en vivo.

José Eduardo Rodríguez mejor conocido como ‘Metro Metro’ se reencontró con su excompañero Julián Ramírez, mejor conocido como Sonido Pirata, en un evento de sonideros en Puebla.

¿Rivalidad? ¿Enemistad? En redes sociales ya se hizo viral el momento ocurrido entre los dos personajes públicos.

Millones de fans reaccionaron al video donde se reencuentran Medio Metro y Sonido Pirata luego de meses de separación en un evento en Puebla.

Sin embargo, no resulto ser como los fanáticos de estos famosos personajes virales esperaban, ya que Sonido Pirata ignoro al famosos bailarín.

Lo ocurrido fue cuando Medio Metro subió al escenario para saludar a su e compañero, pero a los pocos segundos de darse cuenta de que estaba ahí, decidió ignorarlo completamente.

Ante la polémica del video ,Sonido Pirata da una explicación de las razones del porqué lo ignoró.

En entrevista con Stereo Max 98.1 le preguntaron qué pasó en el evento de Tianguismanalco, Puebla.

Esto es lo que comentó Sonido Pirata al momento donde Medio Metro se acercó a él.

En palabras de él, explica que ese momento no se lo esperaba y que lo único que hizo fue voltear hacia otro lado y no caer en su juego.

Y aunque no sabe cómo reaccionaron los presentes, para él lo sucedido fue una burla.

Le dijeron que ahí se encontraba Medio Metro y el reaccionó como que estaba bien sin hacer ningún show y tomarlo normal.

Algunas de las especulaciones de este momento viral comentan que la intención de Medio Metro al presentarse al show de Sonido Pirata era para opacarlo.

Era de esperarse que el bailarín de sonideros Medio Metro diera una explicación de lo sucedido en Puebla.

Medio Metro ocupo sus redes sociales para hablar con sus fanáticos al momento donde Sonido Pirata lo ignora y aclaró que no lo bajaron del escenario.

A través de un hilo de Twitter explicó que él decidió bajarse por voluntad propia.

“Estos videos dicen que el público me bajó del escenario, pero la realidad es que ante la actitud de Julián decidí bajarme porque él no quiso saludarme”,

También explico que Dulce Gypsy, integrante del canal de Youtube Badadun, fue quien planeó el reencuentro pero que al final no resultó para nada bien.

“Sí me molestó mucho como ignoraba a Dulce por lo que le dije ‘vámonos este mono no quiere ni vernos’ y por eso me bajé del escenario”

Medio Metro