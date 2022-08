Shyja, una mujer india de 35 años que usa bigote, se ha vuelto viral por su seguridad y confianza con respecto a su apariencia.

Y es que Shyja rompe estereotipos al no afeitarse, cuidar su bigote y peinar las puntas al estilo Salvador Dalí .

“ No me puedo imaginar vivir sin él ahora ”, cuenta la mujer, que comenzó a dejarse crecer el bigote antes de la pandemia de Covid-19 y padeció usar cubrebocas porque le cubría la cara y ya no podía lucirlo.

“Nunca me he sentido menos bella. Hoy puede ser mi bigote y mañana pueden estar detrás de otra cosa. Ese es su problema…” Shyja, mujer con bigote.

Shyja, la mujer con bigote (YouTube)

Sobre si en algún momento ha dejado de sentirse bella debido a los cánones de belleza, Shyja cuenta que no es así: “Todo lo que puedo decir es mi bigote simplemente me gusta mucho”.

Tan así, que su foto de perfil en WhatsApp expone claramente su look y allí mismo afirma “ Amo mi bigote ”, para evitar a las personas que opinan que el vello facial es indeseable.

Shyja no es la única que adora el estilo de su bigote, sino que también los que la rodean; como su esposo, Lakshmanan, y toda su familia, que por supuesto apoyan su decisión de no rasurarse el labio superior.

Shyja, la mujer con bigote (YouTube)

¿Por qué les sale bigote a las mujeres?

Luego de que Shyja, la mujer con bigote se hiciera viral, una ginecóloga del Hospital Fortis explicó las razones por las que crece vello facial en las mujeres.

Uno de los principales motivos es el síndrome de ovario poliquístico (SOP) causado por un desequilibrio hormonal.

No obstante, si una mujer tiene el rostro con mucho vello, puede ser un indicio de tumor debido a los altos niveles de hormonas masculinas. En este caso es necesario ponerse en contacto con un endocrinólogo.

Para deshacerse del crecimiento del vello facial, es crucial determinar la condición subyacente detrás de ella pues también es posible que no haya peligros detrás.