Eldina ha recibido duros comentarios en redes sociales porque tampoco se depila las piernas ni se corta el cabello

Eldina Jaganjac es una joven de 32 años residente de Copenhague, capital de Dinamarca, que recientemente cumplió un año sin depilarse las cejas ni el bigote y lo presumió en Instagram pero no por el hecho en sí, sino porque para ella han sido 12 meses de vivir sin convenciones sociales.

La joven se sentía frustrada por el hecho de que las mujeres tuvieran que dedicar más tiempo en su apariencia que los hombres, así que en 2020 comenzó a dejar de depilarse las cejas y el bigote. Después siguió con las piernas y hasta con el cabello, que tampoco ha cortado. Sus fotos hoy reciben cientos de halagos.

¿Quién es Eldina Jaganjac y por qué no se depila?

Eldina Jaganjac se ha hecho viral recientemente debido a que dejó de depilarse porque sencillamente ya no le importa lo que la gente opine de ella. La joven vive en Copenhague y gracias a su vello facial ha logrado eliminar a los posibles pretendientes "conservadores" que se desanimen por su apariencia.

"Solía no sentirme cómodo al salir a la calle a menos que mis cejas fueran del tamaño pequeño aceptado, y no iría al gimnasio a menos que mis piernas estuvieran bien afeitadas" Eldina Jaganjac, 32 años.

Y es que, como ella misma menciona, si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común, pero en cuanto una mujer comienza a hacerlo, de inmediato es criticada y hasta recibe insultos en la calle , como le he pasado. Pero para esas personas, Eldina Jaganjac tiene un mensaje:

"Si algunas personas no tienen nada que hacer más que hacer que gritarles a los extraños, que así sea. He elegido enfocarme más en las tareas y metas que necesito hacer y menos en cómo me veo mientras las hago y si a las personas les agrado o no, porque probablemente nunca las volveré a ver y, si lo hago, no me importa", dice.

Y agrega: "Al considerar que algunas mujeres son menos femeninas debido al vello corporal, la sociedad excluye de la feminidad varias áreas geográficas del mundo. En muchas zonas del mundo, las mujeres tienen el cabello más visible y oscuro".