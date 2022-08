¿Ser stripper es divertido? En TikTok, la creadora de contenido Nanu (@itsthecrazylatina) ha decidido hablar con toda honestidad sobre la realidad de esta actividad que según advierte, parece sencilla, pero tiene un alto costo.

Nanu es una joven originaria de Argentina, que además de grabar videos para TikTok, se desempeña como stripper en Canadá y toma clases para convertirse en cantante.

Aunque hoy en día Nanu parece comenzar a tener la vida que siempre quiso, pues le va muy bien como influencer y ya incluso tiene una canción que se ha hecho viral (’Pony’), desea evitar que cualquier otra persona viva lo que ella tras ser víctima de ‘tráfico sexual’, según he revelado varios videos.

Stripper (Unsplash)

“Es un ambiente muy jodido”: Usuaria de TikTok revela cómo es ser una stripper

Es por ello que cuando una seguidora le expresó su deseo de trabajar con ella como stripper, la usuaria de TikTok decidió hablarle claramente de lo que eso significa, subrayando que no sólo se trata de bailar y desvelarse:

“Quiero aclarar que no quiero de ninguna manera promocionar lo que yo hago como trabajo, ser stripper no es un ambiente color de rosa donde solo vas, bailas y te diviertes. Yo he llegado al punto de agradecer mi trabajo, cambiarle la perspectiva y agradecer todo lo que me da, pero también para llegar al punto donde estoy hoy pasé muchísimas y a mí me cuidó un ángel de la guarda” Nanu, usuaria de TikTok

La usuaria de TikTok comenzó describiendo el ambiente en el que se debe desenvolver una stripper y el tipo de personas con las que debe convivir:

“Es un ambiente muy jodido, lleno de droga, proxenetas, mafiosos, criminales… Si eres muy jovencita y entras en eso, sin saber quién eres y sin ser madura ese ambiente te come y te destruye la vida” Nanu, usuaria de TikTok

Nanu, usuaria de TikTok (Tomada de video)

Usuaria de TikTok: “El 90 a 95 por ciento que hacen trabajo de stripper, terminar muy mal”

Enseguida, Nanu comentó quienes son las strippers más vulnerables y qué se requiere para poder desenvolverse en ese mundo sin terminar con la vida hecha pedazos:

“He visto miles de chicas, literalmente el 90 a 95 por ciento que hacen trabajo de stripper, terminar muy mal, no mal, muy mal, especialmente si empiezan desde muy jovencitas y no saben quiénes son, así que, si quieres trabajar en un club porque sabes quién eres y tienes idea de dónde te estás metiendo y sabes perfectamente que tienes los ovarios bien puestos para ir a hacer tu trabajo e irte, no drogarte, no chupar, no hacerte amiguita de nadie, hacer tu labor e irte... y también saber los riesgos que corres y cómo cuidarte, cómo cuidar tu identidad…” Nanu, usuaria de TikTok

Ante ello, Nanu insistió en señalar que con sus videos en TikTok no busca promover su trabajo, pues para salir bien librada de él, no sólo basta ser madura, también, que ninguna mala persona se cruce en su camino: