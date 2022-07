En Estados Unidos, una senadora del Partido Demócrata se ha viralizado en TikTok, luego de subir un video haciendo twerking para ganar votos en su campaña electoral.

Se trata de Tiara Mack, quien en su cuenta de TikTok: @mackdistrict6, mostró sus movimientos para ganar las elecciones del próximo noviembre de 2022 en las cuales participa como candidata.

Esta senadora de Rhode Island, se filmó haciendo twerking en bikini y de cabeza en la playa . Al finalizar sus pasos de baile, la política hace un llamado para que los votantes la tomen en cuenta.

Hasta el momento, el twerking de Tiara Mack para conseguir votantes, ha sido visualizado por 146, 700 usuarios de TikTok. 10, 300 han señalado que les gusta la publicación.

Más de 2500 personas en TikTok han comentado la publicación de la senadora, hay quien aplaude su baile y algunos que cuestionan su seriedad como política.

Senadora hace twerking para ganar votos en su campaña electoral; su baile provoca diversas opiniones

Luego de publicar en sus redes sociales este video haciendo twerking para ganar votos, Tiara Mack, senadora abiertamente gay, fue víctima de algunos detractores.

Muchos internautas han señalado que la política se “volvió un circo”, con este tipo de candidatos que hacen todo lo posible, incluso sacar los pasos prohibidos, con tal de ganar una senaduría.

En el TikTok de la senadora se pueden leer comentarios como: “¿Ella es quien representa su estado?” , “Sin clase” “Nadie votará por ti” o " Wow, ¿ese es el futuro de su partido político?”

Sin embargo, fue la propia senadora quien salió a defender su video de los sectores más conservadores. En su cuenta de Twitter, escribió:

“Maldita sea. Hacer twerking al revés realmente hace que las cuentas de Internet conservadoras y desquiciadas exploten...”

Tuit de Tiara Mack respondiendo por su twerking que hizo para ganar votos (@MackDistrict6 / Twitter)

Asimismo, Tiara Mack dijo que hizo el video con un fin cómico y que a pesar de eso sus opositores no la respetarán.

“No se trata de lo que llevo puesto. No se trata de lo que estoy haciendo. No me respetarán de todos modos”, declaró.

Las personas que apoyaron el twerking de la senadora Tiara Mack aseguran que ella está en todo su derecho de bailar como guste.

Señalan que antes de ser una política, es una persona que puede expresarse libremente.