Además de exhibirla y obligarla a pedir perdón, el padre le borró la cuenta de TikTok a su hija

Un padre residente de Puebla obligó a su hija a pedir perdón por bailar Twerking en TikTok. El video que ya es viral en distintas plataformas ha puesto a discusión el machismo, sexismo y la violencia con que el hombre exhibió a la menor de edad en redes sociales.

Además de obligarla a pedir perdón por hacer Twerking, el padre le prohibió a su hija mostrar su cuerpo (como si fuera suyo), asegurando que " sólo las putas enseñan las nalgas " y esa no es la educación de una "niña de casa".

El video muestran a la menor de edad en compañía de su padre, quien le asignó en texto las palabras que tenía que decir ante la cámara y después la exhibió reprendiéndola públicamente mientras esta permanecía con la cabeza agachada. Según internautas, parecía tener miedo.

"¿Esos videos te representan en algo? ¿Tú eres eso? Tú eres una niña de casa, eres una niña que estudia y va bien en la escuela" Padre a su hija, visiblemente avergonzada.

Este es el texto que la víctima tuvo que leer: "Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro ", dice la menor de edad de forma forzada . Y continúa: "Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron".

Padre de familia reprende fuertemente a su hija y la obliga a ofrecer una disculpa tras sorprenderla grabando videos en TikTok bailando twerking.



¿Qué opinan de esto? pic.twitter.com/OJDyHEe70m — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 5, 2021

¿Qué es el Twerking?

Twerking es la palabra del inglés que define a un baile provocativo, con movimientos pélvicos sensuales. Consiste en tener las rodillas flexionadas y realizar movimientos de cadera hacia dentro y hacia fuera de manera continua y al ritmo de la música. En el Twerking se reconoce la influencia de las danzas africanas, como el mapouka, aunque muchos lo asocian con el reguetón.