‘Venom: Let There Be Carnage’ supera en taquilla a ‘Black Widow’ durante su primer fin de semana

‘Venom: Let There Be Carnage’ ha superado las expectativas durante su primer fin de semana, pues ha debutado con 90 millones de dólares (mil 839 millones 139 mil 200 pesos) en taquilla en el mercado de Estados Unidos.

En ese sentido, ‘Venom: Let There Be Carnage’ ha superado los 80 millones de dólares (mil 634 millones 790 mil 400 pesos) que ‘Black Widow’ logró recaudar durante su estreno en cine en julio.

Asimismo, ‘Black Widow’ logró recaudar otros 60 millones de dólares (mil 226 millones 092 mil 800 pesos) durante su estreno exclusivo en Disney+,

Por su parte, la taquilla de ‘Venom: Let There Be Carnage’ supone un nuevo récord para un estreno exclusivo en cines durante la pandemia, convirtiéndose en el mejor estreno desde el 2019.

‘Venom: Let There Be Carnage’ supera a su antecesora ‘Venom’ del 2018

La taquilla de ‘Venom: Let There Be Carnage’ durante su primer fin e semana no solo ha superado a ‘Black Widow, sino también a su antecesora ‘Venom’, del 2018, en su primer fin de semana con una alza del 12%.

“Estamos muy agradecidos con Tom, Andy, Kelly y todos los talentosos colaboradores que hicieron que hicieran una película tan única y divertida. También nos complace la paciencia y la exclusividad en salas de cine hayan sido recompensadas con resultados récord” Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures

El récord que ha logrado romper ‘Venom: Let There Be Carnage’, con 90 millones de dólares, solo es superado por la película de ‘Joker’ (2019), que recaudó 96.2 millones de dólares (mil 965 millones 835 mil 456 pesos).

La recaudación en taquilla de ‘Venom: Let There Be Carnage’ solo supone, de momento, al mercado estadounidense.

Asimismo, significa una gran recuperación para la industria de Hollywood que fue una de las más afectadas durante la pandemia, especialmente para Sony Pictures.

‘Venom: Let There Be Carnage’ ya se proyectó en Rusia y se espera su estreno en América Latina

‘Venom: Let There Be Carnage’ ya se proyectó en algunos mercados internacionales como Rusia, en donde recaudó en taquilla 13.8 millones de dólares, es decir 282 millones mil 344 pesos.

Y, se espera su estreno en América Latina la próxima semana antes de que llegue también a otros países del mundo.

Cabe resaltar que, según las estadísticas, ‘Venom: Let There Be Carnage’ registró que el 62% de los boletos de la taquilla recaudada, fueron comprados por hombres de menos de 25 años.