En TikTok el youtuber Carlo Bello ‘Soy Mirrey’ compartió como fue que salvó su vida durante un reten en el territorio del ‘Chapo’.

De acuerdo con el youtuber se encontraba en Sinaloa viajando a Badiraguato, cuna de tres de los narcotraficantes más conocidos en México:

Sin embargo, debido a qué el youtuber tenia un sombrerito colgado en el espejo de su auto fue detenido y revisado en un reten falso.

A traves de sus cuenta oficial en TikTok, el youtuber Carlo Bello conocido como ‘Soy Mirrey’ contó como salvó su vida tras ser detenido en territorio del ‘Chapo’.

De acuerdo con el youtuber se encontraba camino a Badiraguato y fue detenido en un reten falso en donde lo inspeccionaron y cuestionaron sobre su visita.

Sin embargo, gracias a un sombrerito que tenía colgado en su parabrisas fue confundido con un miembro de “La Mayisa” el cártel de El Mayo” Zambada, un amigo del Chapo.

No obstante el aclaró no pertenecía a ningún cártel asegurando el era “de los buenos” lo cual lo hizo parecer sospechoso.

“Entonces me revisaron bien, me dijeron que qué pedo, que qué hacia un chilango ahí y me preguntaron si era de la mayiza o de la chapiza, a lo que yo respondí ‘yo soy de los buenos’”.

Carlo Bello, Soy Mirrey