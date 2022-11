María del Mar Terrón es la voz detrás del popular audio “fierro viejo”, mismo que ya tiene más de 20 años circulando en las calles de la CDMX y Estado de México.

Aunque este audio comenzó a circular por 2002, fue hasta -aproximadamente- 2013 que se supo sobre quién estaba detrás del famoso “se compra fierro viejo que venda”.

Te contamos la historia de María del Mar Terrón, la niña y hoy adulta que dio voz al “fierro viejo”, audio que sigue vigente en las calles.

María del Mar Terrón es la voz popular que recorre toda la CDMX y Estado de México en busca de “fierro viejo”, así es, quien hizo el audio que busca comprar fierro viejo para revender.

María del Mar Terrón de hoy 28 años de edad, tenía entre ocho y nueve años cuando fue grabada por su papá haciendo el audio popular de “fierro viejo”.

Ella y su padre, Marco Antonio Terrón Gutiérrez son de Villa San Lorenzo, una colonia ubicada en Chimalhuacán, Estado de México.

Detrás del audio de “fierro viejo” se encuentra la necesidad de un padre y su hija en busca de obtener mayor recolección de este material para poder revenderlo.

María del Mar Terrón también adoptó el nombre de ‘La niña de hierro’ o ‘La reina de hierro’, tras la popularización de su voz cantando el audio de “fierro viejo”, pero también le gusta Marimar.

Fue el padre de Marimar quien escribió lo que su hija debía decir en el audio, mismo que asegura les llevó cuatro horas en que quedara el resultado que hoy conocemos.

“Mi papá me dio la hoja con dibujitos y me dijo que la repitiera. Solo lo volvimos a grabar porque se equivocaba, porque no repetía lo que era o se trababa”.

María del Mar Terrón, la voz detrás del "fierro viejo".