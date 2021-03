Voz del "fierro viejo" cambió su mensaje a: «Se abortan sistemas patriarcales, opresores, feminicidas, acosadores impunes pa' que no estén chingando»

Este Día Internacional de la Mujer, la voz del famoso audio de "fierro viejo" cambió su mensaje en apoyó al 8M (8 de marzo) que en sororidad, busca visibilizar la injusticia y violencia cometida contras las mujeres históricamente. El audio ha resonado por toda la Ciudad de México, como normalmente lo hace en busca de fierro.

Usuarios de redes sociales han compartido varios videos en donde el audio feminista grita: " Se buscan personas, aliadas, guerreras, luchonas, entronas, en contra del fierro viejo que abunda ", luego de que un grupo de mujeres le hiciera la especial petición a María del Mar, voz original.

Unas chavas en CDMX buscaron a la voz original de fieeerro viejo que vendaaan y les traen un nuevo perifoneo. Bravas, Fieras Fierras, resignificando los clásicos sonidos de la capital. 💜 Acá se pueden descargar sus audios: https://t.co/PELjvgHJJQ 📢

Nuevo mensaje del "fierro viejo" en el Día Internacional de la Mujer

María del Mar, voz original del "fierro viejo", un popular audio mexicano, cambió su mensaje con el objetivo de que todo el país escuche fuerte la lucha y sororidad de las mujeres en contra de la violencia de género . Las nuevas palabras de esta grabación ex profeso para el Día de la Mujer, han sido reproducidas en las bocinas de cientos de casas.

"Se abortan sistemas patriarcales, opresores, feminicidas, acosadores impunes pa' que no estén chingando... Seamos mujeres seguras, sin miedo, sin pena, sin culpa, que luchan para romper el pacto" Nuevo audio de 'fierro viejo'.

Cabe destacar que la esencia del audio no ha cambiado, pues el "fierro viejo" ahora hace referencia a los acosadores, violadores, feminicidas y toda persona que ha cometido violencia de género. Y por último, el mensaje invita a la lucha que exige respeto, igualdad y justicia para las mujeres; " no somos las mismas ", repite la voz.

Que se escuche en todos lados

La historia del famoso audio de "fierro viejo"

No habrá mexicano que no haya escuchado ya el audio de "fierro viejo", y que no lo coloque como una referencia a nuestra mexicanidad, pero ¿quién lo grabó? Se trata de María del Mar Terrón Martínez , quien desde hace 15 años popularizó este mensaje entre los compradores de fierro viejo.

El audio, que para aquel entonces se hizo en casete, le llevó horas a María del Mar y a Marco Antonio, su padre, quien tuvo la idea: "La teníamos que cortar y otra vez la volvíamos a empezar porque se oía el aullido del perro y otras cosas. Y otra vez la teníamos que grabar, y así sucesivamente, hasta, no sé, las cuatro o cinco de la mañana. Y ya es internacional", cuenta.