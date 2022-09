¿Qué significan las flores amarillas? Una tendencia en TikTok está haciendo pensar a muchos en regalar un ramo el miércoles 21 de septiembre.

Antes de que te sumes al movimiento de las flores amarillas, que tiene su origen en Argentina, te decimos qué mensaje le estarías transmtiendo a quien quieras darselas.

Primero que nada, debes saber que las flores amarillas dan título a una canción de la teleserie argentina ‘Floricienta’, estrenada en el año 2004.

La producción, transmitida por Disney Channel para algunos países de Latinoamérica, cuenta la historia de Florencia ‘Flor’ Fazzarino Valente, una joven niñera que se enamora de Federico Fritzenwalden, el hijo mayor de la familia que la contrató.

Una estrofa de la canción que ha dado origen a la tendencia en TikTok, cuenta que Floricienta sueña con que el hombre de sus sueños le regale un enorme ramo de flores amarillas para declararle por fin su amor.

La canción señala que ese día ansiado se cumple el mismo día en que inicia la primavera, lo que este año 2022 ocurrirá el 21 de septiembre en Argentina.

Es por ello que ahora en redes sociales, los fans de la teleserie y miles de otros usuarios se han dicho dispuestos a hacer realidad el sueño de Floricienta, viviéndolo en carne propia.

Otros también se han mostrado intrigados, pensando que tal vez alguien se acerque ellos el miércoles 21 de septiembre para declararles su amor.

Unos más, con pareja, no han tardado en compartir con sus amores el significado de la tendencia para asegurarse que recibirán su ramo de flores amarillas mañana, aunque ni siquiera vivan en Argentina o conozcan la teleserie.

“Dicen que si regalas flores amarillas el 21 de septiembre te queas por siempre con ella”; “si alguien me llega a regalar flores amarillas el 21 de septiembre me puedo llegar a desmayar”; “ya tenía listo mi outfit para recibir mis flores amarillas mañana 21 de septiembre, y recordé que no vivo en Argentina, que aqupi no siguen ese trend”

Usuarios de TikTok