En redes sociales se ha hecho viral la fotografía de un perrito husmeando en una casilla de votaciones el día de las elecciones, como sí buscara si nombre en las listas nominales.

En redes sociales, la fotografía de un perrito en una casilla se ha hecho viral y desatado memes pues pareciera que se está buscando en las listas nominales como ‘Firu Lais’.

Este meme ha enternecido a las redes sociales pues, aunque pareciera no ser de México ni de estas Elecciones 2021, quedó perfectamente para la jornada electoral.

“Búsqueme como Lais, Firu Lais” @MalditaSummer / Twitter

“Hasta ellos están hartos Cara con lágrimas de alegría ( Firu Lais)…” @Gueritas / Twitter

“Lo q no me sorprende que Firu Lais aya ejercido su derecho de votar lo q me sorprende esq nadie de los de la mesa traiga cubre bocas” @valdonador / Twitter

Muchos han posteado una y otra vez al perrito como si éste acudiera a votar, incluso han señalado algunos usuarios que podría votar porque también quiere un cambio.

Otros usuarios aseguraron que, como muestra la imagen del meme de ‘Firu Lais’, tampoco encontraban su nombre en las listas nominales.

De hecho los tuiteros mencionaron que, posiblemente se debía a una falta de actualización en las credenciales para votar en estas elecciones 2021.

Meme Firu Lais (Especial)

Meme de Firu Lais (Especial)

Usuarios hacen viral la foto de ‘Firu lais’

Muchos usuarios en Twitter, incluso han señalado que se han sentido identificados con ‘Firu Lais’ al momento de ir a votar.

Ya que, luego de estar formado por apellidos, en las casillas buscan tu nombre para darte las boletas y que puedas ejercer tu voto.

El meme del perrito ‘Firu Lais’, pese a que puede no ser de este 2021 -ya que los funcionarios de casilla no traen cubrebocas- e incluso no ser de México -ya que en otros países como Perú se están realizando elecciones, queda perfecto para este 6 de junio.

“¿Cómo que no aparezco señorita? Búsquele bien, F de Firulais” @E_MuskOil / Twitter

“Búsqueme cómo Neso; Mila Neso” @perritos_qctd / Twitter

“Disculpe está es la fila de la F de Firulais?” @chetogordito / Twitter

Meme Firu Lais (Especial)

Las elecciones 2021 en México se están llevando a cabo en varios estados del país, en donde muchos elegirán nuevo gobernador.

En otros lugares se están eligiendo diputaciones locales y federales; alcaldías y presidencias municipales.