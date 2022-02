Perrita viaja adentro de un garrafón de agua y se vuelve viral. Su dueña compartió el tutorial paso a paso para recrear su idea.

Meztli, una perrita que se volvió famosa en TikTok, acompaña a su dueña a cualquier parte de la CDMX.

¿Cómo lo hace? Resulta que la perrita viaja adentro de un garrafón de agua que le sirve de transportadora.

Perrita viaja en el metro de la CDMX adentro de un garrafón de agua

Una usuaria de TikTok compartió la forma tan tierna en la que viaja con su perrita, por el metro de la CDMX.

Meztli, la perrita famosa, usa un garrafón de agua como transportadora que a todos nos ha encantado.

Perrita adentro del garrafón de agua (@lunetameztli / TikTok)

La perrita, de raza pastor ganadero australiano, se ve muy cómoda y contenta adentro del garrafón de agua.

Tanto, que muchos internautas han dicho que copiarán la idea para llevar a sus perritos a pasear.

“Ya no me quedo en casa y los polis me dejan entrar al metro”, escribió la dueña haciendo referencia a su perrita.

Perrita adentro del garrafón de agua (@lunetameztli / TikTok)

La perrita ha podido conocer varios lugares de la CDMX, gracias a que su dueña la lleva adentro del garrafón.

Según se ve en la colección de videos, la perrita ya visitó el Monumento a la Revolución, Reforma, San Juan de Aragón y otros parques.

Meztli se ha vuelto tan querida en redes sociales, que los internautas ya la apodan “ perrito Bonafont ”.

“Me encanta”; “El perrito Bonafont sí existe”; “Te amo perrito que está adentro de un garrafón”, le escriben.

¿Cómo hacer una transportadora para perro con un garrafón de agua? Tutorial paso a paso

En TikTok se hicieron virales una serie de videos sobre una perrita que viaja adentro de un garrafón de agua.

La idea de transportadora sorprendió a tantos, que la dueña de la perrita hizo un tutorial paso a paso sobre cómo hacer una transportadora con un garrafón de agua.

“Necesitas una mascota pequeña”, explicó la joven en el video.

Perrita adentro del garrafón de agua (@lunetameztli / TikTok)

Los únicos materiales para hacer la transportadora para perro con una garrafón de agua, son:

Garrafón de agua de 20 litros

Plumón permanente

Cutter, navaja o esmeril

Lija

Tornillo, rondana y tuerca

Taladro

Alambre grueso

Piezas rectangulares de madera

4 Tapones gruesos de corcho

“Paciencia”

Ahora, sigue el paso a paso para recrear la transportadora de la perrita: