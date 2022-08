Sábado de ambición desmedida. Un pastor reclamó a sus feligreses por no hacerle regalos de lujo procedentes de marcas como Prada y Gucci.

El interesado sermón tuvo lugar en una iglesia cristiana de Kansas City, Estados Unidos, donde el pastor Carlton Funderburke preguntó a sus feligreses: “¿no valgo Prada, no valgo Gucci?”

“Así es como sé que todavía son pobres, arruinados e infelices, por cómo me han honrado” Carlton Funderburke, pastor.

Esto, porque según dijo, uno de sus deseos es tener un reloj Movado cuyo precio ronda entre los mil dólares (20 mil 179 pesos mexicanos), pero sus seguidores no han hecho nada para dárselo.

“Todos ustedes saben que pedí uno el año pasado. Ya estamos en agosto y todavía no lo tengo ”, dijo el pastor a los presentes mientras estos escuchaban resignados.

Pastor reclama a sus feligreses (YouTube)

“¿No valgo Prada, no valgo Gucci?” Pastor llama tacaños a sus feligreses por no honrarlo con regalos caros

Carlton Funderburke, pastor la iglesia cristiana Church at the Well , se hizo viral en redes sociales por reclamarle a sus feligreses regalos costosos de Prada y Gucci.

Su sermón empató con la filosofía de la iglesia, que pide donaciones para “fortalecer su comunidad” etiquetando a los donantes como ‘compañero de bronce’ o ‘compañero platino’ según el dinero aportado.

Por lo anterior, internautas reaccionaron con enfado ante la actitud del pastor por exigir que sus feligreses gasten en él o le cumplan sus caprichos materiales de marcas costosas como Prada y Gucci.

“¿No creen que valgo el dinero que gastan en McDonalds, en Red Lobster? ¿No valgo la pena un John Knit? ¿No valgo para todos ustedes Louis Vuitton? ¿No valgo Prada? ¿No valgo Gucci?” Carlton Funderburke, pastor.

Pastor se disculpa por exigir que feligreses le hagan regalos de Prada y Gucci

“Ningún contexto será suficiente para explicar el dolor y la angustia causados por mis palabras”, dijo en un nuevo video el pastor que reclamó a sus feligreses por no hacerle regalos de Prada y Gucci.

Según explicó, ya ha hablado con aquellos a los que debe rendir cuentas y ha recibido correcciones, además de disculparse con los asistentes al evento en donde lanzó las polémicas declaraciones.

Por ello, el pastor solicitó las oraciones de sus feligreses, así como su perdón por lo que llamó, “un momento mal manejado”: