El pastel con forma de hombre perturbó a miles de internautas cuando su foto dio la vuelta al mundo

Un pastel con forma de hombre horrorizó a Internet cuando su creador, el famoso escultor Ben Cullen, mejor conocido como The Bake King, compartió sus fotos en Instagram. Las imágenes mostraban al "hombre" siendo cortado y "comido" .

¡Todas las partes de su cuerpo estaban hechas de pastel de vainilla y ganache de chocolate con detalles de pasta de azúcar!", escribió The Bake King sobre el pastel con forma de hombre realizado para el video musical 'Feel Away' del rapero británico Slowthai.

Pastel con forma de hombre Instagram

Feel Away, el video donde aparece el pastel con forma de hombre

El pastel que ha perturbado a miles de internautas es creación del escultor The Bake King, quien lo preparó para el video musical 'Feel Away', donde el rapero Slowthai muestra la historia de una pareja que tiene un bebé y celebra consumiendo el misterioso pastel con forma de hombre que sonríe mientras es consumido.

La canción está incluida en su álbum Tyron, que salió a la venta el pasado viernes 19 de febrero y los usuarios de redes sociales no han dejado de hablar del pastel con forma de hombre: "Dios, ¡qué talentoso!", "Es un trabajo brillante pero también inquietante " y "No estoy seguro de cómo me siento al respecto" fueron algunos de los comentarios.

Hacen pastel con forma de perrito

La repostería ya no solo deja atónitos a los clientes por los ricos y diversos sabores de los pasteles; ahora, la decoración también es una característica muy importante a la hora de elegir la próxima tarta de cumpleaños. Una pastelería del estado de Nayarit, demostró que ellos pueden ser la opción más creativa para preparar cualquier tipo de pastel, incluido la forma de un perrito.

A través de unas fotos compartidas por PastelArte Tepic, la pastelería mostró uno de sus últimos y más peculiares trabajos que han realizado. El cliente solicitó que se recreara la imagen de su mascota perruna a un delicioso pastel de cumpleaños; los resultados, dejaron con la boca abierta a más de uno.