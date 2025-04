Este 19 de abril se conmemora el llamado Sábado de Gloria, día clave en la Semana Santa. Acá te dejamos la oración que debes realizar si eres fiel creyente.

El Sábado de Gloria es una jornada que forma parte del Triduo Pascual de Semana Santa, y nos recuerda el dolor.

Así como la esperanza de la Virgen María ante la muerte y resurrección de Jesucristo.

También, en el Sábado de Gloria se recuerda la soledad de la Virgen María, que tras la crucifixión de Jesús quedó al cuidado del apóstol Juan.

Virgen María (Pixabay)

Al Sábado de Gloria, como al Viernes Santo -jornada que lo antecede- se le considera como un día de luto entre los fieles.

Razón por la cual no se celebra la Eucaristía .

La cual, como recordaremos, se trata de la consagración del pan y el vino en las iglesias y la distribución de estos alimentos entre los fieles.

Es tal la solemnidad que esconde el Sábado de Gloria que, en este día, las parejas cristianas no se pueden casar, ni se puede administrar otro sacramento.

Solamente en el Sábado de Gloria se permiten aquellos rituales religiosos conocidos como la penitencia y la unción de los enfermos.

Cruz celestial (Pixabay)

Esta es la oración de Sábado de Gloria, hoy 19 de abril

La oración que puedes realizar el Sábado de Gloria para expresar tu fe y arrepentimiento este 19 de abril, dice así:

“Mi Señor resucitado, al comenzar este día quiero darte gracias por tu gran misterio de amor y te suplico que me regales un poco de la fuerza de tu Espíritu y lléname de la alegría de tu presencia. Quiero vivir alegre celebrando el día de tu triunfo glorioso sobre las tinieblas. El día en que destruiste la muerte, fueron rotas todas las ataduras y la luz emergió victoriosa entre las penumbras Dame la valentía y la fuerza necesaria para aceptar tu voluntad y poder ser así un verdadero testigo de tu amor y de tu resurrección, comunicando al mundo que la oscuridad y la muerte han sido vencidas en ti. Aquellas lágrimas derramadas a los pies de tu cruz, hoy se convierten en gozo. Tu historia de salvación se hizo eterna. Nos has abierto las puertas del Cielo con esta perfecta obra de amor de la que me hiciste parte. Puedo decir con entera satisfacción que no he amado a una persona muerta, sino que sigo amando a un corazón vivo y que sigue derramando su misericordia y perdón a todos los que quieran volver sus rostros a ti. Oh Señor, no permitas que la llama de la fe y el poder de tu cruz se disminuya en mí y termine apagándose, por el contrario, ayúdame a mantenerla viva con la esperanza puesta en tu amor. Tú eres mi refugio y consuelo, por eso, sabiéndote vivo y presente, recurro al poder reconciliador de tu amistad para que repongas mis fuerzas. Ayuda ahora a mi corazón a que salga de la oscuridad de sus vicios y resucite a una nueva vida haciéndote mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Amén”. Oración de Sábado de Gloria

Cabe señalar que la oración de Sábado de Gloria es considerada como una de las más importantes dentro de la liturgia católica y los festejos de la Semana Santa.

Rezar (Pixabay)

Segunda oración de Sábado de Gloria

También existe una segunda oración que se puede entonar el Sábado de Gloria que es hoy 19 de abril. Esta es muy corta, por lo que resulta ideal.

Especialmente para todos aquellos que no tienen mucho tiempo o no pueden acudir a la iglesia, pero aún así no quieren dejar pasar esta fecha y mostrar su fe.

La segunda oración de Sábado de Gloria, es la siguiente:

“Señor todopoderoso, cuyo Unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.” Oración de Sábado de Gloria

Como puede leerse, la oración celebra la victoria de Jesús de Nazareth luego de haber descendido al lugar de los muertos y salir victorioso para resucitar a la vida eterna.