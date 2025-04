La Semana Santa 2024 apenas está llegando a su punto álgido, así que todavía faltan varios días antes de que llegue el domingo 20 de abril y se termine el ayuno.

Más si tomamos en cuenta que el fin de semana de la Semana Santa 2024 es el más importante para la tradición judeocristiana, pues son los días de la muerte y resurrección de Jesús.

Además de ser los momentos donde el ayuno se debe de seguir con mayor firmeza, debido a todo lo que representa.

Es por ello que aquí te diremos cuándo se termina la Semana Santa 2024, para que puedas comer carne sin temor a condenarte.

Semana Santa 2024 (Cuartoscuro)

¿Cuándo termina la Semana Santa 2024?

La Semana Santa 2024 termina oficialmente el domingo 20 de abril, siendo conocido como el “Domingo de Resurrección”.

Contrario a lo que puedas pensar, esto no significa que el domingo 20 de abril ya puedes comer carne, pues este día aún entra dentro de la Semana Santa 2024.

Será hasta las 12:01 AM del lunes 1 de abril que ya podrás terminar con el ayuno, pues ya no habrá ningún evento relacionado a la Semana Santa 2024.

Aunque dependerá de qué tan fuerte sigas la tradición, pues hay familias (e incluso iglesias) que consideran que el domingo ya es permitido comer carne.

Esto como una forma simbólica de celebrar el regreso de Jesús después de morir en la cruz.

Semana Santa 2024 (Cuartoscuro)

¿Por qué no se come carne en Semana Santa 2024?

La prohibición de carne en Semana Santa 2024 viene directamente de uno de los muchos actos que se le atribuyen a Jesús en diversos escritos incluidos en la Biblia.

El ayuno de carne en Semana Santa 2024 (y el resto de la cuaresma), se debe a un acto de purificación similar al que hizo Jesús.

Varios textos señalan que pasó 40 días en el desierto sin probar alimento, antes de comenzar a hablar con el pueblo y compartir sus enseñanzas.

Asimismo, se menciona que a pesar de no probar alimento, gracias a su fuerte voluntad no cayó desfallecido e incluso no mostraba signos de debilidad física.

Semana Santa (Unsplash)

Con información de Desde la Fe