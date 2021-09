Mujer finge que le operaron mal los labios para asustar a su hija

Además de los famosos retos de TikTok, en esta red social también se han viralizado otro tipo de contenidos como videos graciosos y bromas.

En esta ocasión, se popularizó un video donde una mujer finge que le realizan una mala operación en los labios para asustar a su hija.

La mujer utilizó pegamento para simular que su operación de los labios había salido mal

Esta broma fue realizada por la usuaria de TikTok ‘Bella Lirio’ quien se aplicó pegamento en los labios para simular que su operación en la boca había salido mal.

“¿Cómo ven mis amigos? Me acabo de hacer esta pequeña cirugía. Me pegué los cueros con Kola Loka y me levanté los labios con Kola Loka”, expresa la mujer.

“Ahorita voy a asustar a mi hija, le voy a decir que me fui a hacer la operación de los labios a ver qué cara pone, no le voy a decir nada”, revela la usuaria ‘Bello Lirio’.

La mujer señala que su única preocupación es que los labios no se le fueran a despegar en lo que logra ver a su hija.

Sin poder contener la risa, ‘Bella Lirio’ comenta que parece un muñeco de ventrílocuo y que se ve terrorífica.

Para sorpresa de la mujer, su hija no pudo evitar reírse al ver su operación en los labios

En un segundo video de TikTok, la mujer comparte la reacción de su hija, pero, para su sorpresa, la joven no puede evitar reírse debido a la apariencia de su mamá.

“Te dejaron como títere, toda cosida”, expresa entre risas la hija de la mujer. Luego de reclamarle que no se ría, ‘Bella Lirio’ le revela a su hija que se aplicó pegamento en los labios.

“Me puse Kola Loka”, explica la mujer, a lo que su hija respondió: “Estás loca, lo que es no tener que hacer”.

Muchos usuarios felicitaron a la ‘Bella Lirio’ por tener una bonita relación con su hija al grado de que puedan jugarse bromas.

“Que bonitas, me da gusto ver cómo se llevan bien”, “Que tu mamá te haga bromas, no tiene precio”, fueron algunos comentarios.

Al final, la mujer ‘Bella Lirio’ agradeció a todos sus seguidores por los comentarios y expresó estar contenta de que la broma les haya parecido divertida.