A través de un TikTok una mujer mencionó las razones por las cuales no tener hijos. El video ha llamado la atención de los usuarios, quienes la han felicitado.

La mujer mencionó que le parece machista que los padres sean recompensados, mientras las mamás solo esperan, además explica que la lista se hizo con base en sus experiencias personales.

Explica que ella tuvo una mala experiencia con su mamá, quien la abandonó desde que era una niña y pese a ello su madre no se arrepintió del abandonó de la menor. A ella le marcó esta terrible experiencia que le dejó depresión y por ello ahora no tener hijos es una gran idea para ella.

¿Cuáles son las razones para no tener hijos?

La usuaria en TikTok comenzó con una lista de al menos 10 puntos, entre los que destacan que no le encantaría ser madre, pues perdería ciertos privilegios que actualmente posee como su libertad y el que ella no compartiría su comida.

Además menciona que a los padres no se les dan las mismas responsabilidades que a las mamás y esto fundamenta sus razones para no tener hijos.

Una de las razones en que la mujer destacó en la lista del porque no quiere tener hijos es que no es una persona madrugadora. Ella explica que no le encantaría preparar el lunch al niño y tampoco le gustaría correr tras el autobús.

De forma irónica ella justificó con un ejemplo de cómo sería que ella enviaría a la escuela a su hijo y hasta realizó una breve interpretación de cómo sería que ella enviaría

“No me importa si tienes 5 años Jimmy, tú caminas solo hacía la escuela”, mencionó la mujer y dijo que probablemente las otras madres juzguen a la mujer. Sin embargo, a ella no le importaría enviar a su hijo solo a la escuela, incluso cuando tenga 16.

¿Qué dicen los usuarios sobre las razones de la mujer para no tener hijos?

La mayoría de mujeres han apoyado a la mujer a través de los comentarios y algunas han argumentado que sus razones y las de ella guardan ciertas similitudes.

Algunas usuarias destacan que ella está haciendo lo correcto e incluso la felicitan por ir en contra de lo que dicta el patriarcado.

“Tan feliz que no soy el único que se siente así y no estoy solo”, “Voy a guardar estos videos para la próxima persona que me pregunte por qué no quiero tener hijos”, se lee en comentarios de TikTok.

Ella había dicho una lista anterior de 10 razones para no tener hijos es que ella es egoísta en distintos ámbitos.