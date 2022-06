Una historia que se ha vuelto viral por el Día del Padre es sobre una mamá que se disfrazó para poder entrar al festejo escolar de sus hijos.

Resulta que la escuela de los hijos de esta mamá organizó un festival por el Día del Padre; sin embargo, pidió que sólo los “jefes de familia” se presentarán.

La mujer es madre soltera, por lo que sus hijos no tiene como tal una figura paterna tradicional; así que para que no estuvieran solos, se disfrazó como su “papá”.

Mamá disfrazada por el Día del Padre (Especial)

Uno de los niños publicó la historia en redes sociales, señalando que aunque no tengan papá, su mamá da todo por él su hermano, mostrando un par de fotos de la mujer disfrazada.

Podemos ver cómo esta mamá se puso barba y cejas falsas, además de portar una gorra y camisa “de hombre”, para dar la ilusión de ser el papá de los niños.

Todo indica que todo resultó conforme a lo planeado y la mamá pudo disfrutar de los festejos del Día del Padre con sus hijos.

La mamá disfrazada por el Día del Padre tuvo reacciones encontradas

Si bien los niños están orgullosos de que su mamá se haya disfrazado para festejar con ellos el Día del Padre, esta historia ha provocado reacciones encontradas entre la gente.

Algunas personas celebran que la mamá se haya disfrazado por el Día del Padre, pues muestra el compromiso que tiene con sus hijos hasta en las cosas más básicas.

Además se criticó que la escuela no dejara entrar a las mamás al festival del Día del Padre, tomando en cuenta que hay muchos casos similares como este.

Por otra parte, hubo un grupo que no estuvo de acuerdo con el disfraz de la mamá, señalando que no importa lo que haga, no se puede suplantar el rol del padre.

También hubo quienes que le dijeron a la mamá que no se debía de disfrazar de nada, pues su sola figura basta para sus hijos, no necesita representar a nadie.

Finalmente, también se pudieron leer comentarios que pregunta si entonces es válido que el papá se vista de mujer cuando la mamá falte, en tono de crítica e ironía.

Con información de Debate.