Rachel Waters es una joven residente de Estados Unidos que buscó a su novio internacionalmente, pero lo encontró casado y con hijos. Ups.

Conoció a Paul McGee en China, donde vive actualmente, sin embargo, un día este viajó al Reino Unido “a visitar a su familia” y nunca volvió . Algo desde aquí ya huele mal.

En consecuencia, la joven escribió en un grupo comunitario de Facebook, cuyos integrantes residen en la ciudad de Norwich, Inglaterra, a donde se supone que había partido su novio (claro, no sabía que estaba casado).

Un estudio revela cuál de las dos daña más y a qué género. (Especial)

Desconsolada, publicó lo siguiente:

“Tengo una pregunta inusual. Mi novio y yo vivimos en Shenzhen, China.

Se fue a casa (Norwich) a principios de abril para visitar y se suponía que ya estaría de regreso en China.

Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”.

El post de Rachel Waters estaba acompañado de una foto de ella y Paul McGee, su novio. ¿Qué fue lo que pasó? alguien que lo conoce sabe que es casado y no dudó en hacer la labor comunitaria de desvelar la verdad.

Rachel Waters, buscó a su novio internacionalmente (Comfortable housewife)

Encuentra a su novio casado y con hijos

Luego de hacer una búsqueda internacional de su novio desaparecido, Rachel Waters lo encontró casado y con hijos; o sea que no estaba perdido, sino que andaba de parranda.

Según un informe proporcionado por alguien cercano a Paul McGee, este tiene pareja, pero estuvieron separados por dos años, mismos en los que al parecer se emparejó también con Rachel.

Y es que el novio quedó atrapado en China debido a la pandemia y fue allí cuando conoció a la joven, quien ya ha retirado su publicación en Facebook.

¿Perdonarías una infidelidad? (Especial)

“Paul y su pareja no se vieron durante dos años. Recientemente regresó y volvieron a estar juntos. Tienen hijos, así que han pensado, ‘vamos a darle otra oportunidad’ ”, contó su amigo.

De acuerdo con este mismo testimonio, la esposa del exnovio de Rachel ya esté consciente de la publicación, pero se niega a dar declaraciones.

En tanto, en redes sociales los internautas comentaron que la joven no se merecía eso, que Paul McGee tenía que haber sido honesto con respecto a que está casado y tiene hijos, para que así Rachel Waters tomara una decisión consciente.