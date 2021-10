Mosaico de uñas acrílicas se exhibe en Times Square; mide 5.5 metros de alto

En Times Square se exhibe mosaico hecho con uñas acrílicas; mide 5.5 metros de alto

A woman walks near the Fountain for Survivors, an immersive, 18-foot tall fountain covered in a mosaic of over 365,000 acrylic nails in Times Square in the Manhattan borough of New York, New York, U.S., October 14, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz (EDUARDO MUNOZ / REUTERS)