A través de TikTok, el Batman de Times Square se encontró con la nueva Miss Universo 2021, la mexicana Andrea Meza.

Ese fue el mensaje que el Batman argentino, quien ya cuenta con mas de 97.9 mil seguidores en TikTok le dio a la Miss Universo 2021, Andrea Meza.

El Batman de Times Square es un argentino de 44 años que decidió probar suerte en Estados Unidos, específicamente en el Times Square de Nueva York.

Patricio es periodista deportivo quien decidió emigrar a los Estados Unidos junto con su familia.

Sin embargo, el trabajo por el que decidió irse de su país no era lo que esperaba pero él no se rindió y decidió probar algo diferente: disfrazarse de Batman.

“Me fui de la Argentina porque no me sentía seguro y por mi trabajo como comerciante me sacaban las ganancias y no me parecía justo porque yo me rompía el lomo trabajando. Me salió una propuesta por mi profesión de periodista y vine a probar suerte aunque no pude efectivo en el puesto por el idioma y ahí dije ‘¿qué hago? ¿de qué me disfrazo?’ Habíamos venido en la búsqueda de un futuro mejor y había que quedarse”

