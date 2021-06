Las “uñas Covid-19″ serían una secuela del virus que dejaría marcas o las cambiaría de color. Así lo sugiere un reporte compartido en la revista Science Alert.

La publicación advierte de varios reportes de pacientes que tuvieron Covid-19 y que afirman presentar uñas decoloradas o deformadas , incluso semanas después de su contagio.

El patrón es una marca roja en las uñas , similar a una media luna . Pero curiosamente, la mayoría de los reportes son de pacientes Covid-19 asintomáticos.

En tanto, las mencionadas marcas fueron llamadas “uñas Covid-19”, aunque oficialmente se les conoce como líneas de Beau , refiriéndose a hendiduras en las uñas.

¿Uñas Covid-19 significaría que tuve el virus?

Los crecientes reportes de “uñas Covid-19” sugieren que aquellas personas que presenten las líneas de Beau tuvieron el virus, pero fueron asintomáticas.

No obstante, esto no es necesariamente así, pues no existe evidencia científica de que todos los asintomáticos presenten “uñas Covid-19” tras su contagio.

Además, las líneas de Beau son hendiduras en la superficie de las uñas que ocurren cuando hay una interrupción temporal en el crecimiento, como consecuencia de estrés.

En el caso del Covid-19, una posible respuesta sería que el virus daña los vasos sanguíneos o que la respuesta inmune causa mini coágulos de sangre y decoloración.

Pero de acuerdo con Science Alert, tampoco está claro cuánto tiempo permanece el daño en las “uñas Covid-19”, pues varía de entre una a cuatro semanas.

Empero, hay una forma de averiguar si las marcas en tus uñas se deben al Covid-19 o no: calcular la fecha del episodio de estrés .

Esto, porque las uñas crecen entre dos y cinco milímetros por mes y las líneas de Beau tienden a notarse de cuatro a cinco semanas después de que ocurre el estrés físico.

Por último, en la actualidad no existe un tratamiento específico para las líneas de Beau, así como tampoco certeza de la gravedad de la infección de Covid-19 a partir de las uñas.