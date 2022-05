Faith Lianne, una modelo de OnlyFans, recibió el rechazo de sus padres luego de iniciar con su trabajo en la plataforma.

La joven, de 19 años de edad, se sobrepuso a las críticas y se convirtió en toda una celebridad en OnlyFans.

Ha tenido tal éxito en OnlyFans, que la modelo ahora es millonaria, mantiene a toda su familia y se da una vida llena de lujos.

Faith Lianne, de 19 años, tenía muy claro que no deseaba continuar con sus estudios de universidad. Mas bien, quería ser modelo de OnlyFans.

Ella sabía que pagar la universidad sería un gran sacrificio para sus padres, así que habló con ellos para comunicarles sus planes.

Claro que los papás de Faith Lianne no tomaron nada bien la confesión de la joven, por lo que la rechazaron y hasta la corrieron de casa .

“Traté de explicarles que tener un título ya no equivale al éxito que tenían cuando eran más jóvenes (...) me dieron un ultimátum: seguir estudiando o no vivir bajo su techo.”

Faith Lianne