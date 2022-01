Más de 3 años le duró una bolsa de detergente que compró en México. Así compartió en redes sociales su insólita experiencia.

Una usuaria de Twitter conmemoró una fecha muy especial. Luego de 3 años, su detergente en polvo por fin se terminó.

Lo que para ella era algo digno de presumir y hacerlo viral, para los internautas significó que a la mujer “le falta ser más limpia” .

“Solo seguí las instrucciones que dice la lavadora”, respondió a todas las críticas.

Mujer presume que una bolsa de detergente le duró 3 años

Una mujer usuaria de Twitter, presumió que una bolsa de detergente de 5 kilos le duró poco más de 3 años.

Esto, gracias a su organización a la hora de lavar ropa en la lavadora.

“Hoy se acabó mi bolsa de 5 kilos de detergente, duró 3 años, 8 meses y 16 días.” Usuaria de Twitter

En la misma publicación, la mujer bromeó acerca de lo duradero que resultó el detergente en polvo.

“(…) relaciones, trabajos y aficiones que duraron menos que (…) la bolsa de detergente”, escribió.

Tuit sobre el detergente que duró 3 años (@cocainelol / Twitter)

La internauta compartió la bolsa -ya vacía- del detergente en polvo.

Además, mostró una vieja conversación con una amiga donde puede verse el mismo detergente casi lleno.

“El 13 de mayo de 2018 fuimos al superama y compré un detergente de 5 kilos (…) yo creo que esta ha sido la mejor decisión de mi vida adulta.” Usuaria de Twitter

Conversación sobre el detergente (@cocainelol / Twitter)

Usuarios critican que la mujer “no lava bien” y por eso el detergente duró

Una usuaria de Twitter presumió que su detergente le duró más de 3 años, pero los internautas solo la criticaron.

Aunque la mujer explicó cómo fue que el detergente rindió tanto tiempo, las burlas y comentarios negativos no tardaron en llegar.

Incluso, algunos le cuestionaron cuánta ropa lavaba al mes y porqué era “tan sucia” su manera de vivir.

“Cada 15 días, a veces 3 veces al mes, pero uso lo que la lavadora dice por carga, tons no se desperdicia tanto.” Usuaria de Twitter

Bolsa vacía de detergente (@cocainelol / Twitter)

La mujer no se salvó de las críticas y de quienes aseguran que “no lava bien”.

“Esa bolsa me dura dos meses, no mamen”; “Me intriga cuál fue el uso que le dio, no me duraría más de tres meses”; “¿Mujer ahorradora o falta de limpieza?”.

“¿Metes toda la ropa sin separarla y vives sola?”; “Hay que lavar más seguido”; “So usas una muda de ropa a la semana”, “¿Neta presumes ser tan sucia?”, escribieron.