La youtuber Chingu Amiga se llevó una gran sorpresa al regresar a su país natal, pues descubrió que México está presente en todos lados.

Esto, gracias al muy conocido -y multiusos- jabón Zote.

Chingu Amiga, la youtuber coreana que visitó México, se sorprendió al descubrir que el jabón Zote puede usarse para todo .

Vía TikTok, Chingu Amiga contó cómo descubrió los múltiples usos del jabón Zote cuando llegó a México.

“Cuando vine a México me sorprendí mucho porque cuando quiero cuando quiero limpiar algo de grasa, me daban barra de jabón.” Chingu Amiga

Como todos los mexicanos lo sabemos, el jabón Zote se usa en el baño, cocina y jardinería por igual.

Y Chingu Amiga pudo comprobar cada uno de sus usos.

“Cuando quería bañar me daban mi barra del mismo jabón. También cuando me bañé me dio lo mismo”, recordó la también tiktoker.

“Hasta para cuidar las plantas me recomendaron lo mismo. Pero en verdad funcionaba para todo.” Chingu Amiga

Chingu Amiga descubrió que en Corea también venden jabón Zote

Chingu Amiga está muy orgullosa del jabón Zote, pues se ‘encariñó’ con este producto cuando visitó México.

Para sorpresa de Chingu Amiga, resulta que el jabón Zote también se vende en Corea ; su precio es de 100 pesos.

“Es muy famoso en Corea (el jabón Zote). El jabón de México pues es natural y es de los caros.” Chingu Amiga

La youtuber Chingu Amiga reconoció que los coreanos todavía no descubren todos los usos del jabón Zote.

Sin embargo, ella está muy orgullosa de la venta del jabón Zote en su país.

“Ando bien orgullosa de esto”, escribió Chingu Amiga en su video en TikTok.

Entre comentarios, muchos internautas mexicanos coincidieron con Chingu Amiga y su orgullo por el jabón Zote.

Incluso, dijeron que este producto es “el más querido de México”.

“El jabón Zote nunca falla”; “El jabón Zote es de México para el mundo”; “Y es que neta sirve para todo”; “Coincido”, escribieron en la publicación.