Mariachi se vuelvió viral por interpretar el opening de ‘Sailor Moon’ combinando su traje con el de Tuxedo Mask, mejor conocido por los fans como Mamoru Chiba.

El usuario en cuestión se ha identificado como Ángel Ortiz , ha llenado su cuenta de TikTok “@aoysutictoc” de videos en donde pone música de mariachi a openings de anime como:

‘Sailor Moon’

‘Candy Candy’

‘Ranma ½’

‘Digimon’

‘Pokémon’

Mariachi que toca openings de anime se vuelve viral

En particular, el video del opening de ‘Sailor Moon’ ha juntado poco más de 797 mil 900 reproducciones en TikTok y más de 188 mil 400 likes.

Y es que en el video, el mariachi se caracterizó a la perfección como uno de los personajes de ‘Sailor Moon’: Tuxedo Mask.

Y, a partir de entonces, el mariachi identificado como Ángel Ortiz ha recibido cientos de peticiones para que interprete diferentes openings de anime además del de ‘Sailor Moon’.

El usuario de TikTok también hace versiones en mariachi de los artistas del momento

Sin embargo, la introducción de los openings de anime a su canal de TikTok es solo un muestra del talento que posee este músico mexicano.

Y es que no solamente ha reinventado versiones en mariachi de openings de anime como ‘Sailor Moon’, sino que también tiene varios videos de artistas del momento con su versión mariachi.