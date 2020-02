Dos mariachis bailando champeta rompieron internet y dejaron con la boca abierta a Shakira.

Dos mariachis de Guanajuato se convirtieron en los indiscutibles ganadores del Champeta Challenge, el reto originado por usuarios de redes sociales tras el memorable baile hecho por Shakira durante el Super Bowl 2020.

El video viral de los guapos músicos fue compartido en TikTok y posteriormente replicado en la cuenta oficial de Instagram de la cantante, mostrando a los mariachis bailando champeta frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, ubicada en San Miguel de Allende.

Mariachis bailan champeta como Shakira

Lo mejor del clip, que ahora mismo cuenta con millones de reproducciones, es que los hombres bailan a la perfección y con la misma sensualidad que la cantante, generando cientos de halagos no sólo por sus sexys movimientos y traje que llaman la atención en todas partes del mundo, sino porque se mueven con facilidad.

"¡Mariachis bailando champeta! Y yo que pensaba que lo había visto todo!"

Shakira, cantante colombiana.

"¡Eso, México presente!", "¡Vamos, México!", "Bailarines disfrazados de mariachis", "México no se podía quedar atrás", "Wow, pero nosotros ya tenemos el Caballo Dorado, no rompamos nuestras tradiciones", "Bailan muy bien, ¿seguros que no son profesionales" y "Esta es la energía que Shakira inspira", son algunos de los comentarios.

El origen de la champeta colombiana

El baile de la champeta se ha vuelto popular en Colombia en los últimos años, sin embargo, el origen de la danza se remonta a hace más de tres décadas, cuando a finales de los setenta e inicios de los ochenta, grupos caribeños de Colombia empezaron a mezclar ritmos provenientes de África.